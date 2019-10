Microsoft: Surface Laptop 3 vorgestellt: Erstmals mit 15 Zoll und Metallgehäuse

Gerade hat Microsoft die Surface-Hardware um ein paar neue Modelle erweitert. Eines der neuen Produkte ist der Surface Laptop 3:

We're pleased to bring you the new Surface Laptop 3 from #MicrosoftEvent pic.twitter.com/Y7lH94NbQK — Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019

Neu in diesem Jahr: Man hat der neuesten Generation der Surface-Laptops nun auch einen 15-Zöller spendiert, der zusätzlich zum 13,5-Inch-Modell zu haben sein wird. Außerdem setzt man erstmals auf ein Vollmetallgehäuse. Je nach Modell habt ihr es im Innern entweder mit einem AMD- oder einem Intel-Prozessor zu tun.

Privatkunden erhalten die 15-Zoll-Geräte erstmals mit Prozessoren von AMD. In allen Devices mit 13,5-Bildschirm sowie in den 15-Zoll-Varianten für Geschäftskunden arbeiten Intel Core Prozessoren der 10. Generation.

Auf der Bühne kündigte man vollmundig an, dass der Surface Laptop drei mal so viel Power hat wie das letzte MacBook Air von Apple. Dank der AMD Ryzen Surface Edition im Surface Laptop 3 will Microsoft hier den schnellsten Prozessor aller Notebooks dieser Klasse am Start haben. Den Beweis dafür müssen Microsoft und AMD natürlich noch liefern. Surface Laptop 3 verfügt zudem über eine austauschbare SSD-Festplatte, einen USB-C und einen USB-A Anschluss sowie überarbeitete Dual Fernfeld Mikrofone.

In der Pressemitteilung lässt uns Microsoft natürlich auch wissen, welche Preise aufgerufen werden und welche Farben den Interessenten zur Auswahl stehen: