Microsoft und das Ende von Windows 7

Weltweit wird Windows 7 als Betriebssystem noch am meisten genutzt, doch nicht so in Deutschland. Dort hat Windows 10 schon knapp die Nase vorn. Ich kann ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, warum man nicht umsteigt, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Zumindest noch… Denn Microsoft hat nun das Supportende von Windows 7 angekündigt, und zwar für das Jahr 2020.

Nutzer haben nun also noch drei Jahre Zeit um sich mit dem Umstieg auf das neuste Betriebssystem von Microsoft zu beschäftigen. Der Support von Windows 7 endet genau am 14. Januar 2020. Der deutsche Windows-Chef Markus Nitschke ist der Meinung, dass das zehnjährige Betriebssystem nicht mehr den Ansprüchen an moderne Technologien entspricht und auch keine hohen Sicherheitsanforderungen mehr bieten kann. Das Unternehmen möchte außerdem nicht das gleiche Theater wie damals bei Windows XP haben.

2014 sollte dieses nämlich auslaufen und es war lange bekannt, dass so etwas passiert. Viele Leute waren trotzdem dagegen und forderten Microsoft auf, das Datum nochmal zu verschieben. Markus Nitschke meint also auch, dass man den Nutzern den Umstieg frühzeitig nahe bringen sollte, um den späteren eventuellen Stress oder anfallende Kosten zu vermeiden. So wie das damals eben bei XP war. Obwohl man sagen muss, dass die Migration von XP auf Windows 7 eine größere Herausforderung als die von 7 auf Windows 10 war.

Wer Windows 7 ab 2020 immer noch nicht von der Angel lassen will, der sollte sich das gut überlegen. Ab dem Auslauftag wird es nämlich keine Sicherheitsupdates mehr geben. Viele Hardwarehersteller müssen sich mit dem Thema überhaupt nicht mehr beschäftigen, denn sie setzten eh schon auf das neuste Betriebssystem.

Da es Microsoft schon angekündigt hat, wird man in den näch sten Jahren sicherlich stärker für den Umstieg auf Windows 10 werben oder es den Windows 7 Nutzern ziemlich schwer machen, bei ihrem derzeitigen Betriebssystem zu bleiben. Ich kann es jedem nur ans Herz legen zu wechseln!

via: drwindows