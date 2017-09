Miele: Neuer Dialoggarer arbeitet mit elektromagnetischen Wellen

Jeder kann herkömmlich backen, kochen oder garen, aber das was Miele da mit dem neuen Dialoggarer präsentiert, ist etwas ganz besonderes. Zur diesjährigen IFA in Berlin hat das Unternehmen die neue Geräteart für die Küche präsentiert. Das Besondere an dem Dialoggarer ist, dass er die Fähigkeit besitzt, völlig verschiedene Speisen in einem einzigen Arbeitsgang zu garen. Das sogenannte M-Chef-Verfahren funktioniert mit elektromagnetischen Wellen. In meinem Video auf Facebook zeige ich euch ein bisschen was von dem Gerät.

Gerichte sollen mit Hilfe des neuen Kochgeräts gleichmäßiger und auf den Punkt genau gegart werden. Dabei soll der ganze Vorgang bis zu 70 Prozent weniger Zeit benötigen, als man es von einem normalen Koch- oder Backprozess kennt. Bei der Präsentation des Dialoggarers gegen Anfang der Messe, wurde vorgeführt, wie Fleisch und Tomaten zeitgleich zubereitet wurden. Tomaten sind dabei wesentlich empfindlicher und benötigen normalerweise eine andere Handhabung. Jedoch wurden beide Zutaten in dem Dialoggarer ohne Qualitätsverlust aufgetischt.

Der Dialoggarer sieht für seine Fähigkeiten ziemlich unscheinbar von außen aus. Er reiht sich designmäßig schön zu den üblichen Miele Küchengeräten ein – wird also über ein Touchpad bedient. Über dieses stellt man auch die zu garenden Zutaten ein. So können nicht nur einzelne Speisen ausgewählt werden, sondern auch ganze Rezepte mit mehreren Komponenten.

Über zwei Antennen im Inneren des Dialoggarers werden die elektromagnetischen Wellen ausgegeben, die mit wechselnden Frequenzen tief in die Speisen vordringen. Sie garen sie also quasi von innen heraus, anstatt von außen Hitze drauf zu geben. So werden die Lebensmittel gleichmäßig erhitzt. Laut Miele ist der Dialoggarer in der Lage die Energie, die eine Zutat bereits zugeführt bekommen hat und die Energie, die ihr bis zur Fertigstellung noch fehlt, festzustellen. Die Energie wird hier in sogenannten Gourmet Units gemessen. Das Gerät schickt die elektromagnetischen Wellen also genau dorthin, wo sie benötigt werden. Deswegen können Fleisch und Tomaten auch zusammen gegart werden.

Der Dialoggarer wird von Miele voraussichtlich nächstes Jahr auf den Markt kommen und schlappe 8000 Euro kosten. Die Entwicklung des Geräts hat ungefähr sieben Jahre gedauert und dafür kann es sich echt sehen lassen! Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Dialoggarer die Küche revolutionieren wird.

via: manager-magazin