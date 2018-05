Mikrofonprobleme: Einige iPhone 7er Modelle unter iOS 11.3 betroffen

Mit dem Update auf iOS 11.3 wollte Apple eigentlich Änderungen beim Akku-Management und zahlreiche Unternehmensfunktionen integrieren. Bekommen haben einige Nutzer stattdessen ein Mikrofonproblem, das wohl eine begrenzte Anzahl von iPhone 7 und iPhone 7 Plus-Modellen mit iOS 11.3 oder höher betrifft.

Wie MacRumors berichtet, wurde dieses Problem in einem internen Dokument preisgegeben, das Apple an seine Authorized Service Provider verschickt hat. In diesem teilt der Konzern mit, dass Nutzer betroffener iPhone 7 und iPhone 7 Plus Modelle während eines Telefonats möglicherweise eine ausgegraute Lautsprechertaste sehen. Das Problem wirkt sich jedoch nicht nur auf Telefonate aus, sondern kann auch Sprachnotizen, FaceTime Anrufe und die Freisprecheinrichtung betreffen.

Bereits in den letzten Monaten gab es immer mal wieder Beschwerden über besagte Mikrofonprobleme unter iOS 11.3, die auf MacRumors, Reddit, Twitter und Apples Support Communities auftauchten.

Das geheime Dokument weist autorisierte Reparaturbetriebe von Apple an, wie sie mit einem betroffenen iPhone umzugehen haben. Die Anbieter sollen zunächst alle Bluetooth-Headsets oder anderes Audiozubehör von dem Gerät trennen. Wenn dies das Problem behebt, super! Wenn nicht, muss eine Audio-Diagnose durchgeführt werden.

Sollte diese lauten: „Gerät konnte Dock nicht erkennen“ oder „Zubehör nicht unterstützt“, sieht es leider schlecht aus. Dann nämlich muss das iPhone unters Messer und repariert werden. Ob die Reparatur immer kostenlos ist, bleibt fraglich. Hat das betroffene Gerät jedoch keine Garantie mehr, könnte der Reparaturanbieter eine Ausnahme machen. So steht es zumindest in Apples internem Dokument.

Da dieses Problem im schlimmsten Fall sogar nach einer Reparatur verlangt, hat Apple wohl irgendwas an seinem neusten Software-Update versemmelt, sodass es zu einem Hardware-Defekt führte. Bisher ist jedoch unklar, warum die Aktualisierung das Mikrofon nur bei einigen iPhone 7 und iPhone 7 Plus Geräten deaktiviert. Wer bei seinem Reparaturdienst des Vertrauens nicht weiterkommt, sollte sich an einen AppleCare Berater wenden. Wie viele Geräte im Endeffekt von dem Problem betroffen sind, ist unbekannt.

