Minecraft Earth: Early Access startet Anfang Oktober

Wer noch nichts von Minecraft Earth gehört hat – nicht schlimm! Das Game ist eine leichte Abwandlung des ursprünglichen Minecraft Spiels. Man kann seine eigene Klötzchen-Welt nun nicht mehr nur am Computer erschaffen, sondern per Augmented Reality auch in der realen Welt. Dann lassen sich gemeinsam mit anderen Spielern auch Abenteuer erleben, Monster und Herausforderungen meistern und seltene Ressourcen finden. Man könnte das Spiel als eine Erweiterung des Original-Games ansehen, dass einen ermutigt, die Welt vor der Haustür zu erkunden.

Time to get your phones charged and ready! Minecraft Earth is almost here, with early access rolling out to select countries all around the globe, starting this October! Visit https://t.co/rblTL72DVG to learn more! #MINECON pic.twitter.com/EyqitOqn73 — Minecraft Earth (@minecraftearth) September 28, 2019

Der Augmented-Reality Aspekt ist zentraler Bestandteil des Spiels und kann, im Gegensatz zu Pokémon Go, nicht einfach ausgeschaltet werden. In Teaser-Videos wird immer wieder gezeigt, wie Spieler im Bau-Modus mit der Handy-Kamera auf dem Küchentisch Minecraft-Blöcke verteilen und verschiedene Gebäude errichten. So kann man Welten aufbauen, die man dann gemeinsam mit Freunden betreten kann.

Den Early-Access-Modus kündigte Microsoft bei dem Minecraft-Event Minecon bekannt. Man will mit dieser Version die Stabilität des Spiels testen, deshalb werden auch erstmal kleinere Nutzergruppen angesprochen. Wenn die Stabilität dann gewährleistet ist, wird Minecraft Earth auch in anderen Ländern freigeschaltet. Bis Weihnachten soll der AR-Titel dann weltweit laufen, doch bisher ist unklar, wann genau das Spiel final in Deutschland verfügbar sein wird.

In der Early-Access-Version wird man sogenannte “Abenteuer” spielen können, damit sind zeitlich limitierte Minecraft-Welten gemeint, die man per Augmented Reality betreten kann und in denen man verschiedenen Aufgaben erledigen muss. Damit soll die Interaktion mit anderen Mitspielern gefördert werden – Minecraft Earth ist also ganz klar ein Team-Game.

Der Early Access-Modus soll Spieler aber auch signalisieren, dass Minecraft Earth in Zukunft um weitere Funktionen ergänzt werden wird. Solange die Version läuft, kann die Community Feedback geben und so aktiv Einfluss auf die Weiterentwicklung nehmen. Seit Sommer befindet sich Minecraft Earth in einer geschlossenen Beta-Phase.

via: engadget