Minecraft Earth: Neues AR-Spiel mit Klötzchenbauen

Minecraft Earth wurde, genau wie Minecraft, von dem zu Microsoft gehörende Entwicklerstudio Mojang entwickelt. Der Ableger des PC-Games soll im Sommer 2019 seinen ersten Betatest bekommen, also genau zehn Jahre nachdem Minecraft an den Start gegangen ist. Für den Betatest könnt ihr euch ab sofort auf der offiziellen Webseite des Spiels anmelden. Das Mobile Game für Android und iOS soll danach kostenlos erscheinen, erst später gibt es möglicherweise Zusatzinhalte zum Kaufen.

Der Augmented Reality Aspekt verbindet hier, ähnlich wie Pokémon Go, die echte mit der virtuellen Welt. Das Spielprinzip von Minecraft ist aber geblieben. In Klötzchen-Ansicht können die künftigen Spieler über das Display ihres Smartphones Ressourcen und Schätze sammeln, Fische angeln und Pflanzen anbauen, gegen Klötzchenmonster kämpfen und Gebäude errichten. Damit die Navigation in der realen Welt möglich ist, verwendet man zur Orientierung eine entsprechend angepasste Version von Open Street Map.

Auch bei Pokémon Go gab es einen Multiplayer-Modus, den Minecraft Earth nicht auslassen möchte. Spieler sollen alleine oder zusammen mit Freunden zocken können, und da macht das Spiel auch vor dem Baumodus nicht halt. Bedeutet also, man kann ein Gebäude auch zu mehreren bauen, etwa auf dem Wohnzimmertisch. Wenn das Haus oder Schloss dann fertig konstruiert ist, kann es in der Augmented Reality platziert werden und ist dann groß in der Nachbarschaft sichtbar, sodass auch andere Spieler das Meisterwerk über ihr Handydisplay bewundern können.

Lustigerweise basiert Minecraft Earth teilweise auf einer Demo, mit der Microsoft mehrfach die Fähigkeiten ihrer Hololens gezeigt hat. Laut dem Konzern verwendet das Spiel Technologien wie “Azure Spatial Anchors AR Tracking mit Play Fab-Integration”, soll technisch also relativ anspruchsvoll sein und setzt deshalb vermutlich ein halbwegs aktuelles Smartphone voraus. Wer statt Klötzchen bauen lieber in eine magische Welt eintauchen möchte: Das Studio hinter Pokémon Go arbeitet an einem neuen Werk in der Harry Potter-Welt und auch hier ist das Spiel schon in der Beta.

Wer einen ersten Blick auf Minecraft Earth werfen möchte, der kann mal bei heise vorbeischauen. Dort durften die Kollegen das Spiel nämlich schon in Redmond antesten.

via: golem