Missguided bei Love Island: Next Level Produktplatzierung!

Und hier kommt der große Clou ins Spiel. Denn viele der Kleidungsstücke der Teilnehmer wurden von dem Online-Händler Missguided zur Verfügung gestellt und die hat man dann einfach auch in der App angeboten. Die Zuschauer konnten also nicht nur ihre liebsten Kandidaten weiterwählen, sondern auch ihre Lieblings-Looks aus der Show über die App einkaufen! Bei Missguided ist der Umsatz seither um 40 Prozent angestiegen, verglichen mit den acht Wochen vor Beginn der Sendung. Einige Accessoires, die von beliebten Teilnehmern getragen wurden, hatten eine 500-prozentige Umsatzsteigerung.

Wir haben es hier also mit einer ganz neuen Werbestrategie zu tun, die nicht auf Influencer-Marketing oder klassische Fernsehwerbung setzt – quasi next Level Produktplatzierung. Die Zielgruppe der Fernsehshow ist übrigens auch die begehrteste für Online-Shopping-Plattformen: Fast 75 Prozent der Zuschauer waren zwischen 16 und 34 Jahre alt.