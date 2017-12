In ein paar Tagen startet wieder die CES 2018 in Las Vegas, die größte Techmesse des Jahres. Auch wir werden live vor Ort sein, um euch von den neusten technischen Highlights zu berichten. Ihr dürft also gespannt sein. Da wir zum größten Teil in Deutschland leben, fliegt das Mobile Geeks Team natürlich mit dem Flugzeug über den großen Teich. Wie auch sonst, sollte man zur CES kommen? Natürlich mit dem Fahrrad!

Tatsächlich gibt es einen verrückten Amerikaner namens Max Lippe, der diese Wahnsinns 4500 Kilometer-Strecke von New York nach Las Vegas auf sich nimmt. Max ist erfahrener Trans-Amerika-Radfahrer und wird für sein Vorhaben ein Bike nutzen, das mit dem Electron Wheel der zweiten Generation ausgestattet ist. Dieses wurde erst vor ein paar Monaten vorgestellt. Das Rad wird somit vor seinem offiziellen Verkaufsstart auf Herz und Nieren geprüft, doch viel wichtiger ist, dass es sich bei dieser Aktion um eine Marketing-Strategie handelt, die von Google finanziert wird.

Warum ausgerechnet dieses Unternehmen? Nun ja, der Suchmaschinenriese will mit dieser Publicity-Aktion Werbung für den Google Assistant machen. Google war wohl nicht damit zufrieden, seinen Assistenten nur auf Handys und Lautsprechern aufleben zu lassen, sodass man sich an den E-Bike-Hersteller Electron als potenziellen Partner wandte. Das Ganze ist eine interessante Entwicklung des smarten Sprachassistenten und macht doch mehr Sinn, als man anfangs noch vermuten würde.