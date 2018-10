Gestern bei der Produktvorstellung des Huawei Mate 20 Pro in London konnten wir es wieder sehr schön beobachten: Kein Smartphone kommt heutzutage noch ohne künstliche Intelligenz aus. Das gilt in erster Linie natürlich für die Funktionalität. Prozessor, Akku, Kamera — überall profitieren wir von AI. Das gilt aber auch fürs Marketing, denn wo man früher mit mehr Megapixeln, höherer Auflösung und schnellerem Prozessor warb, wirbt man nun mit dank KI noch clevereren und smarteren Features, die uns das Leben leichter machen sollen.

Sprechen wir aber über künstliche Intelligenz, begegnen wir oftmals aber auch sehr skeptischen Menschen. Über all diesen Entwicklungen thront nämlich auch immer so ein bisschen das Skynet-Damoklesschwert aus den Terminator-Filmen: Wie lange wird es noch dauern, bis Maschinen so intelligent sind, dass sie uns Menschen nur noch als Störenfried wahrnehmen?

Für mein Empfinden haben wir es hier nicht mit einer wirklich greifbaren oder akuten Gefahr zu tun, dennoch schwingt diese Dystopie in Gesprächen über künstliche Intelligenz sehr oft mit. Dabei können uns die Entwicklungen, die durch neue und komplexe neuronale Netze, durch Deep Learning und immer bessere Algorithmen möglich werden, vielleicht schon bald unser Leben retten.

Ich verwies schon vor zwei Tagen in meinem Artikel über die Digitalisierung in der Medizin auf den Merck-Chef Stefan Oschmann, der selbstverständlich in diesem Bereich ebenfalls mehr Chancen als Risiken sieht. In die gleiche Kerbe möchte ich heute hauen mit dem Verweis auf die Aktivitäten u.a. bei Google oder besser gesagt bei der Google-Mutter Alphabet.

Bereits früh in diesem Jahr war zu lesen, dass man bei der unabhängigen Alphabet-Tochter Verily große Fortschritte macht bei der Bekämpfung von Herzkrankheiten. Mit einer Genauigkeit von 70 Prozent sind frühe Ergebnisse der KI, die auf Retina-Scan-Bildern von fast 300.000 Patienten trainiert wurden, so präzise wie Methoden, die Bluttests auf Cholesterin erfordern.

Das bedeutet, dass Resultate deutlich einfacher und vor allem schneller ermittelt werden können dank künstlicher Intelligenz. Darüber hinaus können in diesen Scans oftmals auch vorab Ursachen für mögliche Herzerkrankungen festgestellt werden, also beispielsweise, ob die betreffende Person Raucher ist.

Aber auch andere Unternehmen befassen sich selbstverständlich damit, wie man Herzkrankheiten mit der Hilfe von KI zuleibe rücken kann. Die Dänen von Corti beispielsweise fokussieren sich darauf, möglichst präzise Erstdiagnosen zu machen, wenn eine Herzattacke gemeldet wird.

Geht in Kopenhagen ein Notruf ein, der auf eine Herzerkrankung schließen lässt, kann die künstliche Intelligenz von Corti in mehr als 90 Prozent der Fälle richtig vorhersagen, wie ernst die Lage tatsächlich ist — das sind immerhin 20 Prozent mehr, als es speziell auf diese Aufgabe trainierte Menschen hinbekommen.

Die speziell auf diese Notrufe trainierte AI erkennt bestimmte Muster in der Sprache, wobei nicht nur der Tonfall berücksichtigt wird, sondern auch das Atmen der Person. Allerdings werden diese Muster nicht nur automatisch mit der Datenbank abgeglichen. Stattdessen sind immer noch Experten aus Fleisch und Blut nötig, um eine so genaue Vorhersage zu treffen. Es geht also nicht darum, Ärzte und Sanitäter zu ersetzen, sondern um das perfekte Zusammenspiel zwischen geschulten Experten und künstlicher Intelligenz.

KI – auch in der Krebsforschung unverzichtbar

Aber zurück zu Google AI: Vor wenigen Tagen erst wies ein Blog-Post der Kalifornier darauf hin, dass künstliche Intelligenz auch beim Erkennen von Brustkrebs hilfreich ist. Bei der Früherkennung leisten Pathologen wertvolle Arbeit, das ist unbestritten. Leider können wir auch von ausgewiesenen Experten keine Wunderdinge erwarten und so ist im Google-Beitrag zu lesen, dass 25 Prozent der Klassifikationen zur Einstufung metastasierter Lymphknoten bei einer zweiten pathologischen Überprüfung noch einmal korrigiert werden müssten.

Auch hier hilft AI, oder konkreter gesagt: Die Software namens LYNA! Die kann auf Ultraschallbildern auch kleinste Metastasen erkennen und kann das jetzt schon genauer, als es einem Menschen möglich ist. LYNA erkennt diese Metastasen nach ersten Tests mit einer Genauigkeit von sage und schreibe 99 Prozent. Auf dem Blog heißt es:

LYNA konnte in 99 Prozent der Fälle einen Objektträger mit metastasierendem Krebs von einem Objektträger ohne Krebs korrekt unterscheiden. Darüber hinaus konnte LYNA die Lokalisation von Krebs und anderen verdächtigen Regionen innerhalb jeder Folie genau bestimmen, von denen einige zu klein waren, um von Pathologen konsequent erkannt zu werden. Als solche haben wir argumentiert, dass ein potenzieller Nutzen von LYNA darin bestehen könnte, diese Bereiche hervorzuheben, die für Pathologen von Bedeutung sind, um die endgültige Diagnose zu überprüfen und zu bestimmen.

Aber auch hier gilt wieder: Voll zum Tragen kommt die Qualität der künstlichen Intelligenz erst im Zusammenspiel mit entsprechenden Experten aus der Pathologie. KI ersetzt also keine Ärzte, sondern fungiert als künftig unverzichtbares Werkzeug, um Menschen viel genauer und schneller helfen zu können.

Wenn ihr also das nächste Mal einer Diskussion beiwohnen dürft, in der entweder davon geredet wird, dass uns die Maschinen schon nächste Woche unterjochen wollen, oder dass künstliche Intelligenz nur dazu da ist, dass man auf Smartphone-Fotos weniger pickelig und faltig aussieht, dann denkt daran, was KI noch zu leisten vermag. Wir stehen da noch ganz am Anfang und bei all den Risiken und Gefahren, die neue Technologien fast immer zwangsläufig beinhalten, sollten wir eben genau diese unschätzbaren Vorteile stets im Hinterkopf haben.

via VentureBeat