Invisible-to-Visible, kurz I2V, nennt Nissan dieses Projekt und gemeint ist damit eine Zukunftstechnologie, die durch die Intelligent Mobility Abteilung entwickelt wurde. Eine Vision des Unternehmens, wie Autos zukünftig angetrieben, gesteuert und in die Gesellschaft integriert werden sollen.

I2V kommt in Form von Sensoren außerhalb und innerhalb des Fahrzeugs zum Einsatz und verknüpft diese mit Echtzeitdaten aus der Verkehrsumgebung und aus der Cloud. Es gibt also einen 360-Grad virtuellen Raum um das Auto herum, sodass Dinge wie Kreuzungen, Beschilderung oder Fußgänger in der Nähe erkannt werden. So kann man nicht nur sehen, was sich in unmittelbare Umgebung des Autos befindet, sondern auch voraussehen, was vor ihm liegt – und sogar zeigen, was sich hinter einem Gebäude oder einer Straßenecke abspielt. Die Informationen werden dem Fahrer natürlich virtuell im Sichtfeld bereitgestellt.

“Indem es Ihnen hilft, das Unsichtbare zu sehen, stärkt I2V Ihr Selbstvertrauen und macht das Fahren angenehmer. Die interaktiven Funktionen schaffen ein Erlebnis, das auf Ihre Interessen und Ihren Fahrstil zugeschnitten ist, so dass jeder es genießen und auf seine Weise nutzen kann.” Tetsuro Ueda, Expertenleiter am Nissan Research Center

Die Technologie kann auch die Personen im Inneren des Fahrzeugs überwachen. Dies geschieht mit Hilfe von Innensensoren, die erkennen können, wann der Fahrer Hilfe bei der Suche oder eine Kaffeepause benötigt. Der richtige Clou kommt aber erst noch, denn die I2V-Technologie kann auch Fahrer und Passagiere mit Menschen in der virtuellen Welt verbinden. So können beispielsweise Familie oder Freund als virtuelle Avatare im Auto mitfahren, um Gesellschaft oder Hilfe zu leisten.

Damit aber noch nicht genug. Das Konzept sieht sowohl einen fahrerbegleitenden- als auch autonomen Fahrmodus vor. Bei letzterem kann das Auto im Regen sogar eine sonnige Landschaft an die Scheiben projizieren, um den Gästen die Fahrt angenehmer zu gestalten.

Besucher der CES können die I2V-Technologie im Nissan Konzept Auto erleben und bekommen dafür eine Augmented-Reality-Brille gestellt. Man wird dann durch verschiedene Szenarien geführt: Hilfe bei der Suche nach einem offenen Parkplatz, die Kommunikation mit einem virtuellen Avatars, die Projektion von Sonne an einem verregneten Tag oder auch das Vorrausschauen um Gebäude oder Ecken. Ich persönlich finde dieses Projekt super interessant und bin gespannt, ob Nissan diese Konzept in Zukunft weiter verfolgt.

via: nissan