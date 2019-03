2019 — Deutschland kommt so langsam in der modernen, vernetzten und mobilen Welt an: Digitale Themen landen immer öfter auf der Agenda der Bundespolitik (wo man immer noch zu den falschen Schlüssen kommt, aber immerhin), E-Scooter dürfen bald auf deutschen Straßen rollen und selbst mobile Payment spielt in deutschen Shops eine immer größere Rolle.

Nicht zuletzt Apple trägt durch seinen Service Apple Pay auch dazu bei, dass die Akzeptanz neuer Zahlungsmethoden stetig weiter wächst in unseren Gefilden. Aber das muss nicht bedeuten, dass das auch überall gleich begeistert aufgenommen wird. Wie t3n nämlich berichtet, zieht Zalando Apple Pay nämlich bereits jetzt schon wieder den Stecker.

Der deutsche Online-Versandhandel für Mode hat sich längst zu einem europäischen Online-Schwergewicht entwickelt und bereits im letzten Dezember wurde dort auch Apple Pay als Bezahlmethode eingeführt. Der Spaß dauerte allerdings nur drei Monate, denn wie gesagt bietet Zalando diese Option mittlerweile nicht mehr an. Auf Twitter kommunizierte es als das Ende einer sogenannten Testphase, ohne allerdings zu erklären, ob oder wann Apple Pay zurückkehrt.

Hi, die Testphase von ApplePay ist bei uns beendet. Aktuell bieten wir ApplePay nicht mehr an. Wie das künftig aussieht, können wir leider noch nicht sagen. Lieben Gruß, André — Zalando (@Zalando) March 18, 2019

Die Reaktionen waren größtenteils — und eigentlich auch vorhersehbar — wenig begeistert. Der Unmut liegt auf der Hand, denn die Möglichkeit, per Apple Pay zu bezahlen, ist sowohl sicher als auch simpel. Selbst Zalando war anfangs schwer begeistert:

Die Kartendaten sind verschlüsselt und sicher auf dem iPhone gespeichert. Der Apple-Pay-Button erscheint direkt im Warenkorb und die Zahlung wird biometrisch authentifiziert, was die Bezahlmethode besonders bequem und sicher macht. Kai-Uwe Mokros, Geschäftsführer Zalando Payments GmbH

Nachdem sich Zalando zu den Gründen zunächst nicht weiter äußerte, gibt es jetzt weitere Informationen. Auf Nachfrage von t3n erklärte eine Sprecherin des Unternehmens nun:

Wir möchten unseren Kunden stets die bestmögliche Einkaufserfahrung bieten. Dazu gehören neben einer großen Auswahl an Produkten auch die Wahl unterschiedlicher Versandarten, Lieferung an Packstationen oder Paketshops sowie das Einlösen von Gutscheinen und Geschenkkarten. Bei der Zahlung mit Apple Pay sind diese Optionen jedoch aus technischen Gründen momentan nicht auswählbar.

Technische Gründe also. Damit sehen wir wieder einmal, wie viele Hürden (technische und sicher auch immer noch in vielen Köpfen) bewältigt werden müssen, damit Mobile Payment in Deutschland endlich wirklich Fahrt aufnimmt. Zalando selbst möchte nicht ausschließen, dass Apple Pay zu den Bezahloptionen zurückkehrt, zeitnah dürfte das aber wohl eher nicht geschehen.

Quelle: t3n