Es ist erst wenige Tage her, dass Google Pay in Deutschland seinen Start hingelegt hat. Gestartet mit noch einer überschaubaren Zahl an Partnern, muss man hier erst abwarten, wie eifrig dieser Service künftig genutzt wird. Ein großer Name fehlte jedenfalls definitiv beim Deutschland-Start von Google Pay und wird wohl auch zukünftig erst mal nicht vertreten sein: Die Sparkasse!

Wenn man nach Gründen dafür sucht, findet man die Erklärung vermutlich am ehesten darin, dass man schlicht eine eigene Lösung anbieten will, die mit Google Pay konkurriert. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) gibt bei Google Play an, dass die dort gelistete App am 30. Juli bundesweit ins Rennen geschickt wird.

Die wird bereits als Pilotprojekt im kleinen Kreis erprobt, in weniger als 30 Tagen soll dann die App für alle zu haben sein. „Für alle“ bedeutet aber tatsächlich nur „für alle beteiligten Sparkassen“. Auf dem Blog Regnerischer Nachmittag, welches auf Themen wie NFC und RFID spezialisiert ist, werden bereits Sparkassen aufgelistet, die aktuell Teil des Projekts sind. Wenn der offizielle Startschuss fällt, sollten dann die meisten Sparkassen mit an Bord sein, einzelne freie Vertreter wie die Haspa (Hamburger Sparkasse) folgen aber erst 2019.

Im Gegensatz zu Google Pay können bei „Mobiles Bezahlen“, so der Name der Sparkassen-App, neben Kreditkarten auch Debitkarten genutzt werden. Davon abgesehen ist die Funktionalität ähnlich wie beim Service der Kalifornier. Soll heißen, auch hier zahlt ihr kontaktlos mit dem Smartphone an allen NFC-tauglichen Kassen und auch hier müsst ihr bei einem Einkauf unter 25 Euro nicht mal eine PIN eingeben.

Wer „Mobiles Bezahlen“ nutzen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und bei einer der teilnehmenden deutschen Sparkassen ein für das Online-Banking freigeschaltetes Privatgirokonto besitzen. Sparkassen-Unterstützung für Google Pay ist wie gesagt aktuell nicht vorgesehen, aber auch nicht komplett ausgeschlossen. Caschy hat in Erfahrung bringen können, dass das bei Apple anders aussehen könnte und die Sparkasse das noch nicht in Deutschland gestartete Apple Pay im kleinen Mitarbeiterkreis testet.

So oder so: Ich glaube, mit der Sparkasse steigt dann endlich derjenige beim kontaktlosen Bezahlen ein, der die größte Chance mitbringt, dieses Thema für eine breite Masse spannend zu machen. Danach — das wünsche ich mir — wäre es schön, wenn die Banken in unserem Land probieren könnten, wirklich jedermann das kontaktlose Bezahlen zu ermöglichen: Egal, ob er via Apple, Google oder einem sonstigen Angebot zahlen möchte.

via Caschys Blog