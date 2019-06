Später werden wir uns hier auf dem Blog noch über den Autogipfel zu Wort melden, ich spoilere daher meine Enttäuschung darüber noch nicht. Braucht es auch gar nicht, weil ich noch genügend Enttäuschung darüber verspüre, was kurz vor besagtem Gipfel noch flott von den Unions-Parteien in die Runde geworfen wurde.

Wenige Stunden, bevor man nämlich mit Vertretern aus Politik, Gewerkschaften und Industrie zusammen kam, verständigte man sich innerhalb der Unions-Fraktion laut Spiegel auf ein “Positionspapier”. Mit diesem Papier möchte man den Verbrennungsmotor weiter am Leben erhalten und den “momentanen Technologievorsprung deutscher Automobilhersteller” erhalten.

Mit welchem Trick soll das gelingen? Mit den sogenannten E-Fuels — synthetische Kraftstoffe, die zumeist aus erneuerbaren Energien, Wasserstoff und Kohlendioxid erzeugt werden. Die sollen dem klassischen Kraftstoff beigemischt werden. In besagtem Positionspapier liest man auch, dass der Energieverbrauch eines mit E-Fuels betriebenen Verbrennerfahrzeugs drei- bis fünfmal so hoch wie der eines reinen Elektrofahrzeugs ist. Dennoch feiern die Abgeordneten diese Strategie als einen “vor allem im Schwerlast-, Schiffs- und Flugverkehr wichtigen Baustein für klimaneutrale Mobilität”

Stromkosten spielen dabei ganz augenscheinlich nur eine sehr untergeordnete Rolle. Im Spiegel-Beitrag heißt es:

Für die Abgeordneten spielt das jedoch “keine entscheidende Rolle”, denn in vielen Produktionsländern seien die Stromkosten sehr gering. So ließen sich E-Fuels an vielen geeigneten und “entwicklungspolitisch interessanten” Standorten günstig herstellen und auch gut transportieren.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Unions-Parteien im Hinterkopf immer auch den Erhalt von Jobs haben, möchte man mithilfe der E-Fuels also Arbeitsplätze sichern, da auch weiterhin Verbrennungsmotoren benötigt werden, wird gleichzeitig aber auch in seine Planung einkalkulieren, dass die E-Fuels eh nicht in Deutschland produziert werden. Da karrt man sie dann lieber wieder aus Entwicklungsländern ran – hoffentlich im Schweröl-Kutter.

Stattdessen könnte man auch dafür sorgen, dass die Akzeptanz der E-Autos wächst, die Infrastruktur verbessert wird und man sich die Führerschaft bei den Batterie-Technologien sichert — schließlich kann man auch hier Arbeitsplätze sichern oder schaffen. Stattdessen sucht man nach einem Ausweg für die Industrie, wie man weiter auf fossile Brennstoffe setzen kann. Ein Sonderweg, der mir unsinnig erscheint in Zeiten, in denen andere europäische Länder längst angekündigt haben, bis wann man sich vom Verbrennungsmotor verabschieden möchte.

Nicht falsch verstehen: Ich finde es absolut richtig und begrüßenswert, nicht ausschließlich auf die Karte Elektromobilität zu setzen. Es gibt genügend alternative Ideen, denen man nachgehen muss und wo weitergeforscht werden sollte. Dieser E-Fuels-Kniff hingegen wirkt auf mich wie eine Hintertür, die man der deutschen Auto-Lobby noch schnell einrichtet, bevor jemand auf die Idee kommen könnte, Nägel mit Köpfen zu machen.

Quelle: Spiegel

Artikelbild von andreas160578 auf Pixabay