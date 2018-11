Das Tesla Model 3 hat seinen europäischen Verkaufsstart ab 2019 und das amerikanische Unternehmen weiß was das bedeutet: Man rechnet mit einer stärkeren Nutzung des hauseigenen Supercharge-Schnellladenetzes und deshalb will man die Infrastruktur auf lange Sicht ausbauen. Das soll sogar noch vor dem Model 3 Marktstart passieren, der in der ersten Jahreshälfte 2019 stattfinden soll.

Zurzeit hat Tesla über 400 Supercharger-Standorte mit mehr als 3.600 Ladepunkte im Angebot, die aber nur Tesla-Fahrern mit Model S und Model X vorbehalten sind. Wenn bald auch noch das Model 3 dazukommt, dann wird es einen massiven Anstieg der Nutzung geben. Damit die Leute dann nicht vor den Superchargern warten müssen und es zu Engpässen kommt, wird Tesla mehr Geld in die Hand nehmen und die Infrastruktur ausbauen.

Damit Model-3-Besitzer auch sofort auf das Ladenetz zugreifen können, will das Unternehmen alle Charging-Stationen mit einem zusätzlichen CCS-Anschluss bestücken. Dieser ist in Europa als Standard auserkoren worden und die europäischen Model 3 Fahrzeuge werden auch mit solch einem Stecker ausgestattet sein. Für die Modelle S und X wird es einen entsprechenden Adapter zu kaufen geben.

Zwar waren die Ladestationen bisher nur exklusiv für Tesla-Autos, doch auch das soll sich jetzt ändern. Laut Drew Bennett, der Chef des globalen Ladeinfrastruktur-Netzwerks von Tesla, wäre das Unternehmen offen für Gespräche mit anderen Automobilherstellern, wenn diese Zugang zu Teslas-Ladenetz haben möchten. Anscheinend gab es schon Gespräche mit anderen Herstellern, doch bisher konnte man noch keine zufriedenstellende Vereinbarung treffen.

„Sie versuchen immer noch, herauszufinden, was für ein Netzwerk sie brauchen würden. Wir sind ihnen ein paar Jahre voraus, was notwendige Investitionen für die Transformation zur Elektromobilität angeht.“ Drew Bennett

Da Tesla nun auch die Produktion des Autos in den Griff bekommen hat, obwohl es anfangs zu erheblichen Verzögerungen kam, dürfte dem Marktstart des Model 3 in Europa nicht mehr viel im Wege stehen.

via: t3n