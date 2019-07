Ich hab gerade keinen kompletten Überblick, aber ich glaube, über Wearables für Schwangere haben wir hier auf der Seite noch nicht berichtet, oder? Okay, dann wird es allerhöchste Zeit. Fand übrigens auch schon Jiliang Ma, der chinesische Gründer des Start-Ups Modoo, dass es allerhöchste Zeit für so ein Gadget.

Feststellen musste er das leider auf eine denkbar schlimme Art und Weise: Eine Freundin verlor ihr Baby gerade einmal zwei Tage vor der geplanten Entbindung. Eine furchtbare Erfahrung, die ihn darüber nachdenken ließ, dass er seine Zeit damit verbringt, möglichst smarte Technik zu erfinden, es aber für die Sicherheit von schwangeren Frauen äußerst wenig derartiges gibt.

Wow, I’m an engineer developing cool gadgets, but there’s no technology to help expectant mothers through probably the most anxiety-ridden stage of their lives. Jiliang Ma, Modoo

Konkret wollte er schwangeren Frauen ermöglichen, dass ihnen die Angst und die Unsicherheit während der Schwangerschaft genommen werden kann. Zwar geht man mehrfach zu Untersuchungen und bekommt von einem Arzt oder einer Ärztin mitgeteilt, was der kleine Racker im Bauch der Mutter für Fortschritte macht. Den Rest der Zeit weiß man aber eben nicht, was gerade genau im eigenen Körper vor sich geht.

Genau deshalb hat das Start-Up ein äußerst leichtes Fötus-Überwachungs-Patch entwickelt. Nach eigener Aussage soll es das kleinste derartige Monitoring-Patch weltweit sein und wiegt in der Tat lediglich 15 Gramm, ist 6 mm dünn und besitzt einen Durchmesser von 40 mm. Der Mann gründete sein Unternehmen vor drei Jahren und hat nun dieses Gadget entwickelt, welches Müttern dabei hilft, jederzeit die Bewegung und den Herzschlag des ungeborenen Babys zu überwachen. Es verbindet sich mittels einer App, die sowohl Informationen als auch Gesundheitsberatung bietet und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz frühzeitig Komplikationen erkennen kann, um fötale Leiden zu verhindern.

Mittels eines Silikon-Gel-Stickers kann man das kleine Gadget am Babybauch befestigen und von da an hat man dank der App im Blick, ob das Herz des Nachwuchses so schlägt, wie es soll und bekommt auch die Tritte des Fötus mit. Da die Daten in der Anwendung auflaufen — ihr könnt es euch denken — kann man die Erkenntnisse auch sharen. Da Modoo zunächst für China gedacht ist, könnt ihr sowohl bei Weibo als auch WeChat teilen, wie es eurem Untermieter gerade geht.

Vermutlich wäre das jetzt nichts, was man öffentlich über Facebook raushauen müsste, aber in einer Familien-WhatsApp-Gruppe ergibt so ein Feature durchaus Sinn und ihr habt auch die Chance, den Familienvater stets auf dem Laufenden zu halten, selbst wenn der beruflich vielleicht gerade viele Kilometer entfernt sein sollte.

Darüber hinaus werden auch noch Übungen für die werdende Mutter vorgeschlagen und auch hier wird überwacht, dass sie sich nur so weit sportlich betätigt, dass das Heranwachsen des Kindes nicht beeinträchtigt wird. Mittlerweile haben in China bereits 60.000 Frauen Modoo eingesetzt und tatsächlich hat das Monitoring-Patch in 87 Fällen dazu beigetragen, dass ein Baby gerettet werden konnte.

Auf Modoo bin ich übrigens via Google-Blog gestoßen, denn dieses Wearable für Schwangere wurde eben von Google gerade mit einem Preis ausgezeichnet im Rahmen des Google for Startups Asia Demo Day. Dort könnt ihr auch lesen, wie die weiteren Pläne des Unternehmens aussehen. Zunächst einmal soll das Wearable global angeboten werden, damit werdende Mütter überall in der Welt von dieser Erfindung profitieren können.

Danach setzt man sich an die Arbeit, um weitere Hardware auf den Weg zu bringen. Die soll dann dabei helfen, Babys und kleine Kinder, aber eben auch die Mütter selbst zu tracken und auch diesen Abschnitt des Lebens sicherer zu gestalten. Halte ich für eine wirklich sinnige Idee und denke, dass so etwas auch in unseren Gefilden Anklang finden würde.