Möchte Elon Musk einen Kampfroboter bauen?

Elon Musk und Twitter – eine Geschichte voller Missverständnisse. Während er für seine Tweets in Bezug auf Tesla substantielle Konsequenzen erfahren musste, überzeugte er zuletzt durch Träume, was seine Marsmission betrifft. Diesmal ist es etwas bodenständiger – aber immer noch abgehoben: Offenbar möchte der Milliardär einen eigenen Kampfroboter entwickeln.

Alles begann mit einem harmlosen Tweet, in dem der Milliardär seine Vorliebe für den Anime-Film „Your Name“ bekundete. Der Film stammt von Makoto Shinkai und gehört zu den erfolgreicheren Filmen der letzten Jahre in diesem Bereich. In dem Film tauschen die Schülerin Mitsuha und der Schüler Taki immer wieder für kurze Zeit ihre Körper.

Love Your Namehttps://t.co/fRU7nTWnML — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2018

Kurz nach diesem Tweet folgte dann Musks Ansage in Bezug auf einen eigenen Roboter.

It is time to create a mecha — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2018

Prompt reagierte Bandai Namco darauf und konterte wie folgt:

Did someone say, “Mecha”? We got plenty of references! pic.twitter.com/rddUM5rHFS — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) October 14, 2018

Der Tweet von Musk hat mittlerweile weit über 200.000 Favs erhalten. Die Bezeichnung Mecha wird vor allem von Anime-Fans eingesetzt, damit sind riesige Kampfroboter gemeint. Sie sind unter anderem Teil der Bandai-Namco Serie „Gundam“.

Wir können zwar davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Scherz handelt – doch das hat Musk im Zweifel bisher auch nicht davor bewahrt, wahnwitzige Projekte umzusetzen. So entstand „The Boring Company“ ebenfalls nach einem Scherz des Milliardärs. Ebenso war die Idee eigene Tunnel zu bauen offenbar anfangs eher als Witz gedacht. Ähnlich sieht es auch im Marketing aus – wir erinnern uns an den Flammenwerfer, den die Firma gebaut und sehr erfolgreich vertrieben hat.

In diesem Fall wird es Musk schwerer fallen, seine Idee in die Tat umzusetzen. Musk macht sich immer wieder gegen die Entwicklung von Waffen stark und als solche könnte ein Mecha durchaus gesehen werden. Zuletzt unterzeichnete er eine Selbstverpflichtung gegen die Entwicklung autonomer Waffen – ein Vorbild, dem dann auch die EU folgte. Zwar muss ein Mecha nicht zwangsweise über KI verfügen, dennoch könnten wir – sofern er diesen Plan wirklich in die Tat umsetzt – mit einer breiten Diskussion rechnen. Diese möchte der Milliardär, der durch die Affäre bei Tesla aktuell nicht im besten Licht der Medien steht, sicher vermeiden.

Via PC-Welt

Autonome Waffen und die Entscheidung in der EU war auch schon Thema bei einer Folge in Mobile Geeks Fernweh.