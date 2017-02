Mozilla steckt sich Pocket in die Tasche

Ursprünglich unter dem Namen „Read It Later“ erschien der Dienst im Jahr 2007 und ist seitdem auf 10 Millionen monatliche User gewachsen, die insgesamt 3 Milliarden Artikel dort gespeichert haben. Einige dieser gespeicherten Links habe ich auch selbst beigetragen. Pocket erlaubt es, Links schnell und unkompliziert zu speichern, mit Schlagworten zu versehen und dann später in Ruhe in der App zu lesen, wenn man Zeit dafür hat. Ganz nebenbei entsteht dabei auch ein Archiv der gesammelten Links, das vor allem mit einem Premium-Account sehr gut zu nutzen ist, da für Premium-User nicht nur die Links gesichert werden, sondern auch Kopien der jeweiligen Artikel bei Pocket gespeichert werden und per Volltextsuche durchsucht werden können.

Durch die Kooperation mit Mozilla landete die Erweiterung dann auch standardmäßig direkt in Firefox, was den Nutzerzahlen sicherlich nicht geschadet hat. Wobei Firefox nur eine von über 1.500 Apps und Services ist, in die Pocket laut Angaben der Macher bereits integriert ist und per Erweiterung integriert werden kann. Dazu gehören zum Beispiel auch Feedly oder IFTTT.

Ein anderer Effekt dieser Zusammenarbeit war laut beiden Unternehmen, dass man entdeckte, dass man eine gemeinsame Vision habe und diese führte nun zum Kauf. Dabei soll „Read It Later“ ein eigenes Unternehmen bleiben, aber eben unter dem Dach von Mozilla mit Zugriff auf entsprechende Ressourcen bei der neuen Mutter. Es soll selbstverständlich alles besser werden für die beteiligten Unternehmen und die Nutzer: