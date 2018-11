Mozillas Geschenkeranking für Datenschutz-Liebhaber

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Bald ist es wieder soweit und wir können nicht nur die Kerzen anzünden, sondern uns Gedanken über Geschenke für Familie und Freunde machen. Das Weihnachtsgeschäft boomt jedes Jahr aufs Neue und so gibt es auch haufenweise Geschenkeratgeber, die einem die tollsten und günstigsten Produkte empfehlen. Nun beteiligt sich auch erstmals der Browserhersteller Mozilla an dieser beinahe schon weihnachtlichen Tradition.

Mozillas Ratgeber ist jedoch etwas anders aufgebaut. Man setzt den Fokus hier auf die Privatsphäre der Nutzer und teilt so dutzende populäre Produkte in Kategorien von “nicht gruselig” bis “sehr gruselig” ein. Besonders die smarten Lautsprecher kommen bei dieser Einteilung nicht gut weg. Das dürfte eigentlich keinen überraschen, denn jeder der sich so ein Smart Home Device ins Haus holt, kauft damit auch gleichzeitig einen Spion, so Mozilla.

Google Home kann beispielsweise die Aktivitäten seiner Nutzer über die eigene App tracken und mit anderen Firmen teilen. Natürlich können solche Geräte auch alle Gespräche im Raum belauschen und das müssen sie auch, damit sie überhaupt funktionieren können. Beim Amazon Echo Lautsprecher ist außerdem die Privat Policy nicht ganz transparent, was von Mozilla ebenfalls kritisiert wird.

Mit die härteste Kritik haben der Echo Show und der Echo Spot bekommen, da sie beide eine Kamera verbaut haben, über die man den Nutzer potentiell noch weiter ausspionieren könnte. Jedoch übertrifft der sogenannte FREDI Baby Monitor alles, denn die smarte Kamera hat als standardisiertes Passwort die Zeichenfolge “123”.

In Mozillas Ranking gibt es aber auch Produkte, die besser abschneiden. Die Playstation 4 von Sony und Apples AirPods taugen laut dem Browserhersteller als Geschenke, die man guten Gewissens kaufen kann. Man kritisiert aber trotzdem die undurchsichtigen Privatsphärenregeln und die Weitergabe von Daten an unbeteiligte Dritte. Die Spitzenreiter sind für Mozilla ganz klar die Nintendo Switch und das Harry Potter Kano Coding Kit, da sie sie den Datenschutz wahren, die Nutzer nicht ausspionieren und gute Kontrolle für Eltern bieten.

via: Mozilla