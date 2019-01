Software #MuteRKelly: Warum es nun eine “Blockieren”-Funktion bei Spotify gibt

Ist es ein Test oder ein echtes neues Feature, dass Spotify momentan in der Handyapp durchführt? Man weiß es nicht - fest steht aber, dass es sowohl auf Android als auch auf iOS eine neue Option namens "Diesen Künstler nicht spielen" angezeigt wird. In den USA ist dieses Feature bereits vorhanden, wenn man auf die drei Punkte auf einer Künstlerseite tippt. Hier in Deutschland ist es noch nicht angekommen.