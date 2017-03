MWC 2017: Die Preisträger der Mobile Geeks Awards

Der Mobile World Congress in Barcelona geht nach mehreren spannenden Tagen in den Endspurt. Wir haben auf einer der wichtigsten Messen der Tech-Branche nicht nur eine ganze Reihe von neuen Smartphones gesehen, sondern konnten bei unseren täglichen Rundgängen auch jede Menge Innovationen in anderen Bereichen entdecken. So war z.B. 5G diesmal ein großes Thema, das wir sicherlich in den kommenden Tagen noch aufbereiten werden.

Wie in den Vorjahren und zu anderen Events wie der CES 2017 oder der IFA 2016 vergeben wir auch diesmal unsere Mobile Geeks Awards in den verschiedensten Kategorien und küren damit die u.M.n. besten Geräte im Jahr 2017.

LG konnte uns mit dem G6 beeindrucken, während sich Nokia mit dem Feature Phone 3310 ein wenig selbst die Show stahl und von den gleichzeitig vorgestellten Android-Smartphones ablenkte. Oppo hingegen hat mit der Vorstellung eines Periskop-Prinzips zum Einbau flacher Kameras mit Optical Zoom vielleicht eine neue Ära für Smartphone-Kameras eingeläutet, während Huawei mit der Watch 2 neue Hoffnungen für die Smartwatch-Branche als Ganzes weckt.

Samsung lässt sich von weltweit rückläufigen Tablet-Verkäufen nicht entmutigen und stellt mit dem Galaxy Tab S3 ein wirklich gutes Gerät vor, dass sich nicht nur als obligatorischer “Second Screen” eignet. Überraschungsgast im hart umkämpften Bereich der High-End Notebooks, 2in1s und Convertibles ist hingegen Porsche, deren Design Division mit dem BOOK One die Aufmerksamkeit der Tech-Presse auf sich zog.

Best Smartphone – LG G6

Best Feature Phone – Nokia 3310

Mit dem vorgestellten G6 möchte LG wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Wir sagen euch, was wir für einen ersten Eindruck vom neuen LG-Flaggschiff G6 haben. So viel vorweg: LG ist ein wirkliches „Smartphone for the masses“ gelungen, welches wir nahezu uneingeschränkt empfehlen können.

Best Budget Smartphone – Moto G5 Plus

Mit dem Nokia 3310 feiert ein ganz alter Bekannter Auferstehung auf dem MWC. HDM Global stellte heute die Neuauflage des oft als „Knochen“ bezeichneten Klassikers vor – und bleibt beim Design erstaunlich nah am Vorgänger. Wir zeigen euch das ikonische Mobiltelefon in unserem Hands on-Video.

Best Enabling Technology – Oppo 5X Dual Camera

Mit dem Moto G5 Plus stellt Lenovo beim Mobile World Congress eine etwas besser ausgestattet und größere Variante des Moto G5 vor. Das Smartphone besitzt einen etwas leistungsstärkeren Prozessor und eine erheblich bessere Kamera, die auch anspruchsvollere Interessenten zufrieden stellen sollte.

Best Car Technology – RoboCar

OPPO will Smartphone-Kameras revolutionieren und hat ein System präsentiert, dass fünffachen optischen Zoom ermöglicht. OPPO nutzt dazu eine Art „Periskop-Technik“ und leitet das einfallende Licht der Dual-Kameras über ein Prisma um. So lassen sich dünne Smartphones mit fünffachem Zoom für detailreiche Bilder bauen.

Best Wearable – Huawei Watch 2

Mit Roborace erwartet uns eine neue Rennserie, in der elektrische, autonom fahrende Rennwagen gegeneinander antreten werden. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona wurde diese Woche die finale Version des rein elektrischen Selbstfahr-Rennwagen Robocar vorgestellt, dessen Design an Science Fiction Filme und Superhelden Comics. erinnert. Das ist kein Zufall. Verantwortlich ist ein deutscher Designer.

Best 2in1 – Porsche Design 2 in 1

Huawei hat seiner Smartwatch ein Update spendiert. Die Huawei Watch 2 kommt in sportlicherem Design und mit mehr Fitnessfunktionen und bringt LTE-Unterstützung in Form einer Nano-SIM mit. Neben der sportlichen Variante kommt noch eine etwas edlere, die „classic“ heißt. Abgerundet wird das Portfolio durch eine Watch 2 im Porsche Design.

Best Tablet – Samsung Galaxy Tab S3

Porsche Design hat im Rahmen des Mobile World Congress 2017 ein neues 2in1-Notebook vorgestellt. Das BOOK ONE ist zugleich Convertible und Detachable, lässt sich also je nach Anwendungsszenario unterschiedlich nutzen. Im Lieferumfang befindet sich ein von Microsoft und Wacom entwickelter Pen.

Auf dem MWC 2017 in Barcelona präsentiert uns Samsung das Galaxy Tab S3 – ein 9,7 Zoll großes Tablet mit Android 7.0 als Betriebssystem. Wir haben die technischen Daten und ein vollständiges Hands-on Video für euch.

Wenn ihr wissen wollt, wer es alles nicht unsere Award-Liste geschafft hat, werft einfach einen Blick in unser Speical zum MWC 2017. In den Vorjahren hat es sich immer wieder gezeigt, dass jeder seine eigenen Favoriten unter den vorgestellten Produkten hat.