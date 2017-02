Der chinesische Smartphone-Hersteller und Netzwerkausrüster ZTE ist auch auf dem MWC 2017 in Barcelona vertreten und stellt dort das erste Smartphone mit 5G-Funkmodul vor. Das bis jetzt noch unter dem Namen „Gigabit Phone“ laufende Gerät soll weltweit das einzige Handy mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (1/8 Gigabyte pro Sekunde) sein. Das Unternehmen hat dafür die hauseigene 5G Giga+ MBB Lösung entwickelt, die auf den LTE-Standard aufsetzt. Der Hersteller hat in Kooperation mit nationalen Mobilfunkanbietern schon erfolgreich einige Netztests durchgeführt.

Im Inneren des Gigabit Phones soll der der Qualcomm Snapdragon 835 arbeiten, der von dem US-Chipkonzern bereits auf der CES als der neue Top-Prozessor vorgestellt wurde. Beim Snapdragon 835 laufen vier Kerne mit maximal 1,9 Gigahertz, die energiesparend arbeiten, aber bei Bedarf die Taktrate auch auf 2,45 Gigahertz anheben können.

Dazu ist ein Snapdragon X16 LTE Modem integriert, welches vier Antennen und eine Modulation von 256QAM bereithält. So werden entweder drei 20-MHz-Carrier aggregiert, davon zwei mit 4×4 MIMO und einer mit 2×2 MIMO, oder vier 20-MHz-Carrier mit 2×2 MIMO. Alles in allem kann das X16 also bis zu zehn Datenströme parallel empfangen und ist dadurch deutlich schneller.

Dank der hauseigenen ZTE Technologie soll das Gigabit Phone dreimal so leistungsstark für die Datenverarbeitung im aktuellen Netzwerk sein, als aktuelle Smartphones. Für den Hersteller ist das Gerät der Eckpfeiler für 5G-Netze.