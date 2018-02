MWC 2018: Lenovo zeigt drei neue Chromebooks

Lenovo hat heute drei neue Modelle seiner Chromebooks vorgeführt, nämlich das Lenovo 100e als Einsteiger-Modell sowie das 300e und 500e, die sogar mit Yoga-Funktionalität aufwarten können. Drei Modelle, die allesamt — wie bei den Chromebooks zumeist üblich — sehr günstig daher kommen und sich im Wesentlichen natürlich an Schüler und Studenten richten.

Alle drei besitzen ein 11,6 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln, bis auf das 100e handelt es sich dabei um IPS-Panels mit Touch-Funktionalität. Auch bei den Prozessoren unterscheiden sich alle drei Modelle, weshalb wir zunächst einmal einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten der drei Boliden werfen:

Lenovo 100e Chromebook:

11.6“ HD anti-glare Display mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln

Prozessor rauf bis zum Intel Celeron N3350 (2M Cache, bis zu 2.4 GHz)

4 GB RAM

32 GB eMMc Speicher

Chrome OS

42 Wh Akku mit bis zu zehn Stunden Laufzeit

2 x USB-C, 2x USB 3.0, microSD-Slot, kombinierter Mic/Audio-Anschluss, Kensington Lock

Absturzsicher bis zu einer Höhe von 75 Zentimetern

Maße: 290 x 204 x 19,9 mm

1,25 Kilogramm Gewicht

Lenovo 300e Chromebook:

11.6“ HD Multi-Touch IPS-Display mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln

Prozessor rauf bis zum MediaTek MTK 8173C, integrierte MediaTek-Grafik

4 GB RAM

32 GB eMMc Speicher

Chrome OS

45 Wh Akku mit bis zu zehn Stunden Laufzeit

USB-C, USB 3.0, HDMI, SD-Kartenleser, kombinierter Mic/Audio-Anschluss, Kensington Lock

Absturzsicher bis zu einer Höhe von 75 Zentimetern

Maße: 292x 204 x 21,2 mm

1,35 Kilogramm Gewicht

Lenovo 500e Chromebook:

11.6“ HD Multi-Touch IPS-Display mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln

Prozessor rauf bis zum Intel Celeron N3450 (2M Cache, bis zu 2.2 GHz)

integrierte Intel-Grafik

4 oder 8 GB RAM

32 oder 64 GB eMMc Speicher

Chrome OS

42 Wh Akku mit bis zu zehn Stunden Laufzeit

EMR Stylus

2 x USB-C, 2x USB 3.0, microSD-Slot, kombinierter Mic/Audio-Anschluss, Kensington Lock

Absturzsicher bis zu einer Höhe von 75 Zentimetern

Maße: 290 x 204 x 20,35 mm

1,35 Kilogramm Gewicht

Wie sich das für ein Chromebook gehört, konzipiert Lenovo alle drei Modelle mit dem Hintergrund, dass es auch im normalen Schul- oder Uni-Alltag zum Einsatz kommt. Das bedeutet eben nicht nur, dass die Geräte mobil, günstig und leicht zu bedienen sein müssen, sondern auch, dass sie möglichst robust sein sollten.

Aus diesem Grund sind neben der Tastatur auch die Anschlüsse und Scharniere verstärkt worden, die Chromebooks besitzen Bumper aus Gummi, die Tastatur verträgt Spritzwasser und zudem sind alle drei Modelle absturzsicher bei einer Höhe von 75 Zentimetern. Das alles sollte in der Schulklasse sehr hilfreich sein, schadet aber natürlich auch beim Einsatz zuhause nicht.

Das Chromebook 100e ist die Basis-Version und das günstigste der drei Modelle mit einem Preis ab 219 US-Dollar und kommt als einziges der drei Geräte nicht mit einem IPS-Touch-Panel. Generell ist das 100e im klassischen Notebook-Design eher mau bestückt, daher aber eben auch günstiger als die beiden anderen.

Die anderen hingegen präsentieren sich mit IPS-Panels, den aus der Yoga-Reihe bekannten 360-Grad-Scharnieren für vielseitigen Einsatz und haben unter der Haube auch stärkere Prozessoren. Das Display des 300e mit seiner verbesserten Touch-Funktionalität lässt sich mit allen möglichen Gegenständen bedienen — ihr könnt also anstelle eurer Finger ruhig auch einen herkömmlichen Bleistift oder ähnliches verwenden. Preislich liegt das 300e bei 279 US-Dollar.

Das 500e schließlich ist das am besten ausgestattete der drei Chromebooks. Mit 349 US-Dollar Einstiegspreis ist es das teuerste Lenovo-Chromebook, kommt dafür allerdings auch mit EMR-Stylus, der übrigens im Gerät Platz findet. Lenovo erklärt in seiner Pressemitteilung, dass sich das Schreibgefühl mit dem Stylus mittlerweile dem natürlichen Schreiben immer mehr annähert.

Auch das 500e verfügt über das IPS-Touch-Panel und die Yoga-Scharniere, die wir schon beim 300e vorfinden. Als einziges Modell der drei Neulinge gibt es hier allerdings auch Speicher-Varianten, so dass ihr anstelle von 4 GB auf 8 GB RAM ausweichen könnt bzw. von 32 GB Speicher auf 64 GB Speicher.

Das Chromebook 300e und 500e sind beide ab sofort in den USA zu haben, das 100e folgt dann im April. Alle drei Modelle sollen in Kürze dann auch in anderen Märkten zu haben sein und dazu wird dann auch Deutschland gehören.