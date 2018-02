MWC 2018: Vivo APEX – Konzept-Smartphone mit ausfahrbarer Selfie-Cam

Vivo habt ihr auf dem Schirm, oder? Die Chinesen, die auf dem Mobile World Congress auch einen Stand haben, sind uns beispielsweise durch krude „Wie dünn kann man die eigentlich bauen“-Smartphones bekannt und sorgten jüngst für Aufsehen, als sie bei der CES ein Smartphone zeigten, welches einen Fingerabdrucksensor im Display integriert.

In Spanien hat man wieder ein ganz anderes Konzept dabei und beschäftigt sich mit der Frage, wo man denn die anderen Elemente des Smartphones lässt, die einem möglichst randlosen Display weichen müssen. Samsung platziert beispielsweise seine Selfie-Cam klassisch oberhalb des Displays, während Apple und Essential die auf den Einkerbungen ins Display in Kauf nehmen, die „Notch“ getaufte Einbuchtung.

Vivo geht jetzt einen ganz anderen Weg, der a) spektakulärer ist und b) keine nervige Einkerbung im Display hinterlässt. Die Selfie-Cam verschwindet komplett im Gehäuse — und wird nur bei Bedarf ausgefahren:

Dank einer piezoelektrischen Lösung muss also schon mal keine „Ohrmuschel“ berücksichtigt werden beim Front-Design und dank der herausfahrbaren Kamera an der Oberseite fällt auch dieser Platz weg. Das bedeutet, dass Vivo mit dem APEX also tatsächlich denkbar nah dran am wirklich randlosen Smartphone-Display ist, wie ihr im Video von The Verge ja auch eindrucksvoll bewiesen bekommt.

Bei der Selfie-Kamera handelt es sich um einen 8 MP-Shooter. Die Kamera soll binnen 0,8 Sekunden startklar ist, was meiner Meinung nach durchaus eine vertretbare Zeit darstellt. Wie sich das im Dauereinsatz bewährt bzw. wie anfällig für irgendwelche Macken so eine Technik ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Damit die Screen-to-Body-Ratio auch so hoch wie möglich ausfallen kann, darf natürlich unten nicht mit einem Fingerabdrucksensor an anderer Stelle Platz verschwendet werden. Daher setzt Vivo auch hier wieder auf eine Technik, die diesen Sensor ins Display integriert. Das bei der CES gezeigte Modell verfügte nur über einen sehr kleinen Bereich, in dem man seinen Fingerabdruck hinterlassen konnte. Jetzt spricht man von einer “Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning Technology“ und in der Tat ist der nutzbare Bereich stark angewachsen — ganz die Hälfte ist es allerdings nicht, wie ihr hier sehen könnt:

Das Entsperren dauert ein klein wenig länger als bei herkömmlichen Fingerabdrucksensoren, ist aber immer noch locker im vertretbaren Bereich. Diese Vergrößerung des scannbaren Sektors auf dem Display hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen macht es das Entsperren deutlich intuitiver, weil ihr den Finger nicht präzise platzieren müsst.

Der andere Vorteil ist einer, der mit der Sicherheit zu tun hat: Ihr könnt nämlich auch zwei Finger auflegen, so dass gleich zwei Fingerabdrücke erkannt werden müssen. Das funktioniert natürlich auch mit zwei Personen, so dass ihr sogar Funktionen oder Apps so konfigurieren könnt, dass sie nur freigeschaltet werden, wenn beide Personen gleichzeitig ihren Finger aufs Display packen.

Wir haben es hier also mit einem wirklich innovativen Konzept zu tun, bei dem wir aber auch befürchten müssen, dass es exakt so vermutlich nicht in Serie gehen wird. Der Ball ist allerdings im Spiel, sowohl was die Kamera als auch die anderen Funktionen bzw. Design-Entscheidungen angeht. Ich würde mich nicht wundern, wenn Vivo — oder ein anderes Unternehmen — das ein oder andere in einem finalen Design schon bald einsetzt.

Quelle: The Verge