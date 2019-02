MWC 2019: Dieser Smartphone-Klopper bietet 50 Tagen Standby-Zeit

Avenir Telecom ist beim Mobile World Congress u.a. als Lizenznehmer von Energizer vertreten und hat in dieser Eigentschaft das Energizer P18K Pop mit nach Barcelona gebracht. Über 20 neue Produkte haben die Akku-Experten am Start, darunter sogar auch ein Smartphone mit faltbarem Display. Während sich an anderen Ständen aber auf die faltbaren und die 5G-Modelle gestürzt wird, sorgt am Stand von Avenir Telecom ein ganz besonderes Smartphone für Aufsehen.

Das Energizer P18K Pop kommt nämlich mit einem sagenhaft fetten Akku, der eine Kapazität von 18.000 mAh vorweisen kann. Sagenhaft fett ist daher dann allerdings auch das komplette Device, wie ihr euch denken könnt. Laut Spec Sheet soll das Ding “nur” 1,8 Zentimeter dick sein, aber ich fürchte, diesen Wert sollten wir anzweifeln. Seht am besten mal auf das folgende Bild, wo The Verge nämlich das Akku-Monster neben ein herkömmliches Smartphone gepackt hat und für mich sieht es eher so aus, als wäre das P18K Pop eher drei mal so dick wie das andere Handset.

Die Frage muss erlaubt sein, ob wir es hier mit einem besonders langlebigen Smartphone zu tun haben oder doch eher mit einer Powerbank inklusive Display. Zumindest funktioniert das Gerät auch wie eine Powerbank, denn selbstverständlich könnt ihr damit auch andere Hardware aufladen. Das verbaute LCD-Panel besitzt eine Bildschirmdiagonale von 6,2 Zoll und löst mit FullHD-Auflösung auf. Dabei wirkt es qualitativ durchaus anständig und ihr seht zudem, dass auf dem Display Android 9 zum Einsatz kommt.

Ein Pop-Up-Mechanismus enthüllt eine Dual-Cam für Selfies, auf der Rückseite sind sogar drei Shooter untergebracht worden. Was die taugen, wird sich noch herausstellen müssen, nähere Angaben zur Qualität der Cams gibt es noch nicht. Das Smartphone kann gleichzeitig zwei SIM-Karten aufnehmen, bietet neben einem MediaTek-Octa-Core-SoC und 6 GB RAM zudem 128 GB Speicherplatz. Somit ist der Hobel also auch jenseits des Akku-Brummers recht ordentlich bestückt.

Komplett final scheint das Design noch nicht zu sein, so funktionierte die Pop-Up-Selfie-Cam beispielsweise nur äußerst sporadisch. Wenn das Ding aber in den Laden kommt, wollen die Franzosen von Avenir für dieses Akku-Wunder dann um die 600 Euro haben. Für diesen Preis bekommt ihr ein recht ordentlich ausgestattetes Smartphones, welches aber eher der Mittelklasse zuzuordnen ist.

Herausstechendes Merkmal ist natürlich der fette Akku, der vier Tage am Stück durchhalten soll (zwei Tage Dauverwiedergabe von Video) oder sogar 50 Tage im Standby-Betrieb. Ob diese Werte tatsächlich hinkommen und wer dann bereit ist, sich so einen fetten Klopper zu kaufen — das sind zwei Fragen, die wir später klären müssen. Ein interessantes, auffälliges Device ist das Energizer-Smartphone aber auf jeden Fall.

