MWC 2019: Erste geleakte Bilder der HoloLens 2.0

Microsoft wird im Laufe des heutigen Tages eine große Pressekonferenz auf dem Mobile World Congress in Barcelona abhalten. Auf der Bühne werden unter anderem Satya Nadella, CEO von Microsoft, und Alex Kipman, Softwareentwickler bei dem Unternehmen, stehen. Man erwartet seit langem, dass sie die Bühne für eine Vorstellung der nächsten Version der HoloLens nutzen werden. Wenige Stunden vor der Präsentation nahm der Twitter-Nutzer WalkingCat zumindest einen Teil der Überraschung vorweg und leakte vier Bilder des neuen Gerätes.

Es sind die ersten Bilder überhaupt, die wir von dem Mixed-Reality-Headset sehen. Die neue Version scheint eine bessere Polsterung zu haben und sieht im Allgemeinen angenehmer zum Tragen aus – leider ist das aber auch schon alles, was sich aus den Bildern herauslesen lässt, denn man sieht in etwa das gleiche Kamera- und Sensordesign wie beim alten Gerät. Die Chancen stehen aber gut, dass die heutige Veranstaltung noch ein paar Überraschungen bereit hält.

Eines der Bilder zeigt eine Frau, die mit der Brille auf einen Menüpunkt tippt. Wie wir wissen, ist das eine Geste, die die erste HoloLens nicht unterstützt hat. Klickgesten waren hier das Zusammendrücken des Daumen und Zeigefingers und das erfordert Umdenken. Sollte die nächste Generation nun also einfache Tippgesten wie auf einem Touchscreen unterstützen, würde das enorm zur Benutzerfreundlichkeit und intuitiven Bedienung beitragen.

Mal abgesehen von der Bedienung will natürlich jeder wissen, ob das neue Gerät ein verbessertes Sichtfeld bietet. Das werden wir wohl erst auf der Presseveranstaltung herausfinden, aber ich denke, dass Microsoft hier ganz schön was verändert hat. Die Präsentation beginnt heute Abend um 18 Uhr und wir werden euch auf dem Laufenden halten, was genau Microsoft da nun aus dem Hut zaubert. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Änderungen und der Generationswechsel des Mixed Reality Headsets bemerkbar machen.

