MWC: Falls LG und Huawei passen – schiebt es aufs Samsung Galaxy S9

Ende Februar blickt die Smartphone-interessierte Welt wieder mal nach Barcelona, wo nämlich der Mobile World Congress stattfindet. In den letzten Jahren hat dieses Event immer mehr an Bedeutung für Smartphone-Hersteller gewonnen, viele der Spitzen-Produkte fürs Jahr werden hier bereits der Weltöffentlichkeit vorgeführt.

Das gilt auch für zwei ganz große Namen der Branche, nämlich LG und Huawei. In diesem Jahr könnte das aber komplett anders laufen, zumindest zeichnet sich das ab. Während nämlich Samsung gerne auf eigene Events setzt für sein Flaggschiff, haben LG und Huawei die Bühne in Barcelona in der Vergangenheit gerne genutzt.

Dieses Mal erwarten wir in Barcelona das Samsung Galaxy S9 und dessen großen Bruder, das Galaxy S9+. Zwischendurch wurde sogar über eine noch frühere Präsentation spekuliert, aber die S8-Serie verkauft sich augenscheinlich noch so gut, dass es die Koreaner nicht ganz so eilig hatten. Anders sieht es bei dem ebenfalls koreanischen Konkurrenten LG aus.

Bei denen ist man in der Chefetage deutlich weniger entspannt, nachdem die letzten Modelle der G-Reihe nicht so richtig zünden wollten. Stattdessen hat man mit der V-Serie ein zweites Flaggschiff in der zweiten Jahreshälfte etablieren können, welches den G-Smartphones langsam den Rang abzulaufen scheint. Aktuell scheint es so zu sein, dass LG nicht nur auf den Launch des G7 in Barcelona verzichtet, sondern es erst mal komplett zurückgestellt hat.

Wie es heißt, war man mit der Entwicklung nicht besonders glücklich und möchte daher konzentriert weiter an diesem Modell arbeiten. Als Ersatz soll dafür das LG V30 her halten, damit man nicht mit leeren Händen nach Spanien reist. Natürlich wird es da dann nicht das längst bekannte V30 geben, sondern eine aktualisierte Version, die unter dem Namen V30+α erwartet wird. Erwarten dürfen wir hier zweifellos ein gutes Smartphone, aber eben nur ein marginal verbessertes gegenüber dem V30.

Auch bei Huawei plant man, das nächste Flaggschiff (als Namen werden sowohl P11 als auch P20 gehandelt) erst nach dem Mobile World Congress vorzustellen. Die Quelle dazu kommt aus Asien, wo nämlich ETNews entsprechendes berichtet. Mögliche Gründe dafür gibt es verschiedene — der immer noch auf sich warten lassende Erfolg in den USA soll einer davon sein.

Aber sowohl bei den Chinesen als auch LG kann man nicht übersehen, dass da ein riesiger Elefant im Raum steht und der heißt Samsung Galaxy S9! Mag sein, dass sowohl für die einen als auch die anderen der Termin in Barcelona ein bisschen zu früh kommt. Aber wahrscheinlicher ist es, dass man ganz bewusst Samsung aus dem Weg geht, weil man befürchtet, dass sich die Hauptaufmerksamkeit sowieso auf Galaxy S9 und Galaxy S9+ richten wird.

Für Huawei wird daher ein eigener Termin im April erwartet, um den P10-Nachfolger zu präsentieren. Generell spielt auch immer die Verfügbarkeit der SoCs von Qualcomm bei solchen Entscheidungen eine Rolle, aber nicht so in diesem Fall, da Huawei ja bekanntlich seine eigenen Chipsätze verbaut.

Das ist jetzt alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber der aktuelle Stand ist eben folgender: Samsung präsentiert neue Flaggschiffe, Fans von LG und Huawei müssen sich noch gedulden, was komplett neue Premium-Smartphones angeht. So oder so werden beide nicht mit leeren Händen nach Spanien kommen und wir lassen euch selbstverständlich wissen, was sie in Barcelona aus dem Hut zaubern.

