Der Mobile World Congress in Barcelona liegt in den letzten Zügen und kaum etwas sorgte in diesen Tagen für soviel Aufsehen wie das Samsung Galaxy S9. Die Koreaner haben wieder schwer auf den Pudding gehauen bei ihrer Präsentation und wurden natürlich nicht müde, die Vorzüge des Galaxy S9 aufzuzählen.

Dennoch blieb ein etwas fader Beigeschmack: Letztes Jahr hat das Galaxy S8 jeden beeindruckt, das Galaxy S9 hingegen sorgte für gemischte Reaktionen. Der Grund: Das nochmals teurer gewordene Smartphone ist nur marginal besser als sein Vorgänger. Das ist vermutlich der Haken, wenn man die Messlatte selbst so hochlegt, wie es Samsung letztes Jahr getan hat.

Aber von dritter Seite gibt es jetzt Unterstützung für Samsung in Form von schlagkräftigen Argumenten fürs neue Flaggschiff: Die Experten von DisplayMate haben nämlich das Panel des Galaxy S9 genau unter die Lupe genommen und bescheinigen Samsung, dass es das beste erhältliche Display ist — noch vor dem (ebenfalls von Samsung gefertigten) Display des Apple iPhone X.

Außerdem hat man sich bei DxOMark – das sind die Koryphäen für Kamera-Tests – die Dual-Kamera das Galaxy S9+ angeschaut. Das Urteil ist überragend: 99 Punkte vergibt DxOMark und kürt somit ebenfalls das Galaxy S9+ zum besten Smartphone dieses Planeten. Der Vorsprung ist denkbar knapp, denn mit 98 Punkten folgt bereits das Google Pixel 2, dahinter dann mit 97 Punkten sowohl das Apple iPhone X als auch das Huawei Mate 10 Pro. Aber nichtsdestotrotz hat Samsung eben dennoch nochmal einen draufgesetzt und sich zumindest vorläufig an die Spitze des Feldes gesetzt.

Während ich mir noch überlege, was man bei DxOMark eigentlich macht, wenn ein Smartphone erstmals 100 Punkte einheimst, knallen bei den Koreanern vermutlich die Sektkorken, denn immerhin bekommt man die Qualität des neuen Flaggschiffs eindrucksvoll bestätigt. Ich mag jetzt nicht der Party-Crasher sein, der Samsung aufs Büffet pinkelt, aber fairerweise sollte man natürlich berücksichtigen, dass im Vergleich mit dem Galaxy S8 ein sehr gutes Display noch ein bisschen besser geworden ist und eine sehr gute Cam noch ein bisschen besser.

Wer also das stärkste Smartphone sucht, kommt vorerst vermutlich kaum ums Galaxy S9 herum, aber wer schon ein Galaxy S8 sein eigen nennt, muss nicht schon wieder einen so großen Batzen Geld in die Hand nehmen und kann getrost mal ein Jahr mit dem Smartphone-Kauf aussetzen.

Quellen: DxOMark und DisplayMate via Turn On