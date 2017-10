My eDrive – virtuelle Probefahrten in Elektrofahrzeugen

Ja, doch: So langsam hat man das Gefühl, dass bei den Elektrofahrzeugen auch in Deutschland so langsam ein wenig Fahrt aufgenommen wird. Die Autoindustrie verschärft Tempo und Engagement beim Entwickeln entsprechender Autos und auch seitens der Regierung scheint sich einiges zu regen.

Beide Parteien – die Hersteller als auch die Politik – wollen uns als Endverbraucher elektrisch angetriebene Autos schmackhaft machen, oftmals bleiben unterm Strich aber dennoch viele Fragen. Was ändert sich für mich persönlich, wenn ich anstelle eines Benziners auf ein E-Auto wechsle, welche Infrastruktur kann ich nutzen und nicht zuletzt: Rechnet sich das überhaupt für mich bzw. ab wann rechnet sich das für mich.

Bei diesen Fragen, die sich vor der Anschaffung eines Elektroautos stellen, möchte uns künftig My eDrive unter die Arme greifen. Die App, die sich noch in der Beta-Phase befindet, wird vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) entwickelt, in Zusammenarbeit mit dem ADAC Technikzentrum. Dabei ist das ifeu für die Konzeption der App und die Berechnungsmethodik verantwortlich, vom ADAC kommen ergänzend umfangreiche Messdaten aus dem ADAC-EcoTest hinzu. Gefördert und finanziell unterstützt wird das alles vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) im Rahmen des Förderschwerpunkts „Erneuerbar mobil“.

Drei wesentlichen Fragen möchte die App nachgehen, die uns umtreiben, wenn wir über die Anschaffung eines elektrisch angetriebenen Fahrzeugs nachdenken:

Gibt es ein Elektroauto, das zu meinen Bedürfnissen passt?

Lohnt sich ein Kauf für mich finanziell?

Wie umweltfreundlich ist ein Elektroauto wirklich?

Mithilfe einer Kombination aus Internetportal und Smartphone-App sollen diese Fragen geklärt werden, indem ein persönliches Nutzungsprofil erstellt wird. Ihr könnt dann verschiedenste Elektrofahrzeuge auswählen und auf Basis realistischer Fahrzeugeigenschaften und eurer Angaben werden dann sowohl die Betriebskosten als auch die Umweltbilanz unter die Lupe genommen.

My eDrive berechnet aufgrund des persönlichen Nutzungsmusters neben Kosten und Reichweite auch die Umweltvorteile gegenüber eurem aktuellen Auto. Wie gesagt befindet sich die App aktuell noch in einer Beta-Phase, weshalb die bislang abgelieferten Ergebnisse auch ohne Gewähr sind und die Macher sich auf weitere Beta-Tester freuen. Unterm Strich dürfte hier aber eine App/Plattform stehen, die wirklich eine Hilfe darstellt bei konkreten Fragen und Bedenken, die mit Kosten, Reichweite und dem Nutzen für die Umwelt zusammenhängen.