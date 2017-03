Mymanu Clik: Live-Übersetzung mit 37 Sprachen im Ohr

Wer mal Douglas Adams „Per Anhalter durch die Galaxis“ gelesen hat, dem dürfte der Babelfisch bekannt sein. Der nistet sich im Gehörgang ein und übersetzt jede Sprache des Universums in die des Hosts. Nicht ganz so weit reinstecken müsst ihr die In-Ears Mymanus Clik und es sind auch „nur“ 37 Sprachen dabei, aber ansonsten funktionieren die Hearables genauso.

Die Übersetzung nimmt dabei ein Prozessor in den Kopfhörern vor, der einen oder zwei gesprochene Sätze abwartet und mit einer maximalen Verzögerung von fünf bis zehn Sekunden übersetzt. Das ist zwar noch nicht Babelfisch in Echtzeit oder Simultanübersetzung, aber schneller, als sich die Wörter einer unbekannten Sprache aus dem Langenscheidt zusammen zu sammeln.

Schön ist, dass Clik die gesprochene Sprache automatisch erkennt und in die gewünschte Zielsprache übersetzt. Die legt ihr in der App fest, wo ihr auch die verschiedenen Sprachpakete herunterladen könnt. Vom Prinzip her funktionieren die Mymanu Clik also ähnlich wie die Waverly Pilot, sind ebenfalls per Crowdfunding finanziert worden, aber mit 155 Pfund ein wenig günstiger.

Neben dem Hauptfeature Übersetzung hat Clik natürlich noch ein paar weitere Gimmicks dabei. SMS und Benachrichtigungen liest Clik euch vor und lässt die Kopfhörer dann danke der eingebauten LEDs in verschiedenen Farben leuchten. Anrufer werden ebenfalls angesagt, so dass ihr euch den Griff zum Smartphone sparen könnt. Nur um zu sehen, dass die Kundenrückgewinnung von der Telekom wieder anruft, obwohl ihr das ausdrücklich verboten habt (ja, es steckt ein persönliches Trauma dahinter).

Dieser Art Anrufe ablehnen oder annehmen könnt ihr über die Touch-Bedienung auf der Seite der Kopfhörer. Swipes und Taps führen dabei die entsprechenden Funktionen aus, darunter natürlich auch die Musiksteuerung.

Damit siedelt sich Clik mit seinem Bedienkonzept irgendwo zwischen den beiden Modellen von Bragi an: The Dash und The Headphone. Bragi gilt als einer der Pioniere von „Truly Wireless“-Kopfhörern, die offenbar immer mehr begeisterte Käufer finden. Mich eingeschlossen. Die komplette Kabelfreiheit ist einfach nur geil.

Mymanus Clik können momentan vorbestellt werden und werden dann im Mai ausgeliefert. Wie gut die Sprachübersetzung der Hearables dann funktioniert, werden wir dann ausprobieren. Dann zeigt sich, was die vier Jahre Entwicklungszeit gebracht haben.