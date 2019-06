Halleluja — endlich, endlich ist die mit Abstand längste Auktion für Mobilfunklizenzen in Deutschland beendet worden. Drei Monate hat der Spaß gedauert — Zeit, die man wahrlich besser hätte nutzen können. Neben den üblichen drei Verdächtigen Telefónica/O2, Vodafone und Deutsche Telekom war dieses Jahr auch erstmals Drillisch (1&1) mit von der Partie. Exakt 6 549 651 000 Euro kamen zusammen, damit also deutlich mehr als vorher erwartet. Hier habt ihr eine Übersicht, wie sich das die vier mitbietenden Unternehmen untereinander aufgebröselt haben:

Unternehmen Frequenzmenge Zuschlagspreis Drillisch Netz AG 2 GHz: 2 x 10 MHz

3,6 GHz: 50 MHz 334.997.000 €

735.190.000 €

insgesamt 1.070.187.000 € Telefónica Germany

GmbH & Co. OHG 2 GHz: 2 x 10 MHz

3,6 GHz: 70 MHz 381.104.000 €

1.043.728.000 €

insgesamt 1.424.832.000 € Telekom Deutschland GmbH 2 GHz: 2 x 20 MHz

3,6 GHz: 90 MHz 851.520.000 €

1.323.423.000 €

insgesamt 2.174.943.000 € Vodafone GmbH 2 GHz: 2 x 20 MHz

3,6 GHz: 90 MHz 806.501.000 €

1.073.188.000 €

insgesamt 1.879.689.000 € Insgesamt 420 MHz 6.549.651.000 €

“Die erfolgreiche Teilnahme des Neueinsteigers Drillisch zeigt, dass das Auktionsformat geeignet ist, den Wettbewerb zu fördern”, heißt es auf der Seite der Bundesnetzagentur. Allerdings sieht das nicht jeder so, dass dieses Format tatsächlich den Wettbewerb gefördert hat. Andere schätzen es auch so ein, dass den Unternehmen durch dieses gegenseitige Hochbieten nun die Kohle fehlen könnte, die sie brauchen, um die Auflagen zu erfüllen und das Netz entsprechend auszubauen. Unterm Strich können wir uns jedenfalls schon mal drauf gefasst machen, dass wir Endverbraucher das bei den kommenden Tarifen entsprechend eingepreist und aufgeschlagen bekommen.

Aber auch in den Unternehmen selbst ist man stinkig, beispielsweise bei Vodafone. Hannes Ametsreiter, der Chef von Vodafone Deutschland, sagte nämlich:

Die Milliardenbeträge, die in Lizenzen geflossen sind, fehlen für dringend notwendige Investitionen ins Mobilfunknetz Hannes Ametsreiter, Vodafone Deutschland

Er ist zwar schwer angesäuert, sieht aber auch noch eine “letzte Chance”, mit der man erreichen kann, dass man den Karren in letzter Sekunde aus dem Dreck gezogen bekommt. Das wäre auch bitter nötig, denn ansonsten hätte man aus der UMTS-Versteigerung von damals nichts gelernt und müsste mit — O-Ton Ametsreiter — “riesigen Schäden für Digital-Deutschland” rechnen.

Was soll unternommen werden, damit es seiner Meinung nach nicht so weit kommt? Dem Vodafone-Deutschland-Boss schwebt ein “Mobilfunk-Förderpaket” vor. Er kritisiert, dass die Regierung das eingenommene Geld in die Aufrüstung der digitalen Infrastruktur an Schulen sowie in den Glasfaser-Ausbau investieren möchte.

Stattdessen schwebt ihm vor, dass die Milliarden in neue Mobilfunk-Stationen reinvestiert werden sollen und so fordert er ein 5G-Bündnis zwischen Netzbetreibern und Politik. Ametsreiter spricht von einem Problem der Infrastruktur, bei dem sich der Bund zwar über die Einnahmen freut, die Bürger aber in die Röhre schauen.

Auch, wenn aus seinen Äußerungen logischerweise Eigeninteresse spricht, bin ich geneigt, ihm da weitestgehend zuzustimmen. Ja, wir müssen dringend die Infrastruktur in den Schulen verbessern, aber ich denke auch, dass es nicht das Geld aus der 5G-Versteigerung sein dürfte, welches dafür verpulvert wird und dann an anderer Stelle wieder fehlt.

Wir werden das natürlich aufmerksam verfolgen, wie es jetzt weitergeht — und ob bzw. wie viel Boden man auf die europäischen Nachbarn verliert, die vielfach schon deutlich weiter sind als Deutschland. Wenn es nach Vodafone geht, könne man bis 2021 bereits bis zu 20 Millionen Menschen mit 5G erreichen. Das wären zwei Jahre und — nur meine Meinung — eine recht optimistische Einschätzung. Zunächst wird der Fokus aber sowieso auf der Industrie liegen, wo die 5G-Technologie eh viel dringender benötigt wird als auf unseren privat genutzten Smartphones.

via Inside Handy