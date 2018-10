Nach EU-Rekordstrafe: Google ändert Android-Geschäftsmodell

Vergangenen Juli wurde seitens der EU ein Exempel an Google statuiert. Die Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro steckt der Konzern zwar relativ locker weg, dennoch bringt es den Technologieanbieter zu einem Kurswechsel. Dieser betrifft vor allem die Lizenzbedingungen von Android, im Vordergrund steht die Bündelung von Apps und Services.

Der Streit erinnert grundlegend an die verlorenen Prozesse von Microsoft. Die Hauptkritik ist die Bündelung von Apps mit dem Betriebssystem. Microsoft musste damals die Zwangsehe von Windows und dem Internet Explorer lösen, Google steht jetzt derselbe Schritt bevor.

Dazu trennt der Konzern grundlegend Android und sein App-Paket bzw. seine Services auf. Ab Ende Oktober haben Hersteller damit die Möglichkeit, Android auch ohne Google-Apps auszuliefern. Ebenso muss Chrome nicht mehr zwingend vorinstalliert sein.

Konkret bedeutet das: Smartphone-Anbieter können in Zukunft aus einem bunten Strauß von Services und Apps ihre eigene Wunsch-Konfiguration wählen. Ausnahmen gibt es nur für Chrome, den Browser, und die Google-Suche. Wer diese nutzen möchte, kann das tun – muss sie aber kostenpflichtig lizensieren. Früher wurden die Einnahmen der beiden Apps genutzt, um Android quer zu finanzieren, diese Finanzierung soll bedingt durch die Lizenzkosten ausgeglichen werden. Trotz aller Befürchtungen im Vorfeld bleibt Android kostenlos.

Zudem können Hersteller dann auch Geräte mit selbst abgewandelten Android-Versionen sowie Apps und Diensten von Google auf den Markt bringen. Bisher waren Smartphone-Produzenten dazu verpflichtet, keine großen Abwandlungen an Android vorzunehmen, wenn sie Apps des Internetkonzerns mit ausliefern wollten. In der Praxis waren die Grenzen hier sehr aufgeweicht – viele Anbieter setzen auf sehr abgewandelte Android-Versionen und liefern zu allem Überfluss noch jede Menge Bloatware aus.

Google hat all diese Änderungen in einem eigenen Blogpost veröffentlicht. Die neuen Bedingungen gelten für Geräte, die für den EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) gedacht sind.

Bei all den eigentlich positiven Nachrichten ist noch nicht gesagt, dass diese Änderungen auch tatsächlich nachhaltig sind. Google legte vor Kurzem Einspruch gegen die Verurteilung ein. Während sich diese Verhandlung über Jahre ziehen kann, muss Google den Auflagen der EU bereits jetzt entsprechen. Sofern Google doch gewinnt, könnte es – vielleicht – eine Rolle rückwärts geben. Bis dahin werden aber noch viele Zeitumstellungen in der EU (oder nicht) geschehen.

Am Ende scheint die Wettbewerbsstrafe auch positive Punkte mit sich zu bringen. Grundsätzlich sieht es so aus, als würden die Hersteller jetzt freier werden – aber gerade diese Freiheit tat ihnen auch in der Vergangenheit oft nicht gut. Nach wie vor leidet Android vor allem unter der Problematik der nicht zeitnahen Updates. Wenn Hersteller jetzt noch stärker adaptierte Android-Forks ausliefern dürfen, ist die Chance sehr groß, dass das Problem nur schlimmer wird. Insofern könnte der Lichtblick schnell zum Trauerspiel werden – und die Lage nur weiter anheizen.