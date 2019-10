Nach Hongkonk-Debakel: Blizzard bricht sein Schweigen

Blizzard behauptet, dass seine ursprüngliche Entscheidung nicht von den Beziehungen zu China beeinflusst wurde. “Die spezifischen Ansichten von Blitzchung waren kein Faktor für unsere Entscheidung. Ich möchte klarstellen: Unsere Beziehungen zu China hatten keinen Einfluss auf unsere Entscheidung”, schreibt J. Allen Brack, der Präsident von Blizzard Entertainment.

Doch Brack meint auch, dass eine sechsmonatige Auszeit für die Situation angemessener sei. Blizzard ist fest von dieser Strafe überzeugt, da Blitzchung mit seiner Äußerung den Fokus nicht mehr auf das Spiel Hearthstone gelegt hatte. Die ganze Misere war in einem Live-Interview entstanden, in dem der E-Sportler folgende Worte sagte: “Liberate Hong Kong. Revolution of our age!” (“Befreit Hongkong. Die Revolution unserer Zeit!”) – die Moderatoren der Sendung wurden danach übrigens auch gefeuert, da sie nichts gegen die Äußerung ihres Interviewpartners unternommen hätten. Bei dem Interview war Blitzchung als Profispieler im E-Sport Thema. Er hätte mit seiner Aussage die Sendung gestört und den Fokus verändert, so Blizzard.

Das Unternehmen wird diese Regeln auch in Zukunft durchsetzen, “um sicherzustellen, dass sich unsere offiziellen Sendungen weiterhin auf das Spiel konzentrieren und keine Plattform für spaltende soziale oder politische Ansichten sind”. Es ist nicht wirklich die Reaktion, auf die Kritiker der ganzen Situation gehofft hatten.

Riot Games, der Entwickler des beliebten E-Sport-Titels League of Legends, meint, dass Rundfunkanstalten während E-Sport-Events “davon absehen” sollten, “sensible Themen” auf Sendung zu kommentieren oder zu diskutieren. “In der Regel wollen wir unsere Sendungen auf das Spiel, den Sport und die Spieler konzentrieren”, sagte John Needham, der globale Leiter von League of Legends. “Wir bedienen Fans aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen, und wir glauben, dass dies mit der Verantwortung verbunden ist, persönliche Ansichten über sensible Themen (politische, religiöse oder andere) getrennt zu halten.” Entwickler Epic Games jedoch, stellt sich auf die entgegengesetzte Seite. Sie würden die Spieler nicht für politische Reden bestrafen.

Kurz nach dem ersten Verbot stand Blizzard unter enormem Druck von Spielern, Politikern und Aktivisten, aus der ganzen Welt, die den Entwickler für seine Kapitulation vor der chinesischen Regierung kritisierten. Das Unternehmen betreibt zahlreiche E-Sport-Events in dem Land und daher könnte das Verbot von Blitzchung als Beschwichtigung für die chinesische Regierung ausgelegt werden, die sich seit langem gegen die Proteste in Hongkong einsetzt.

Viele fanden diesen Move – gelinde gesagt – ziemlich scheiße! Mitarbeiter kündigten ihre Jobs bei Blizzard, etliche Spieler boykottierten das Unternehmen und beliebte Spiele wie Overwatch und die Gesetzgeber der USA verurteilten die Handlung massiv. Sie sei antithetisch zu den amerikanischen Werten und würde die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung unterstützen. Blizzard hat nun eindeutig ein größeres Problem, als eine gestörte Sendung durch einen E-Sportler.

via: theverge