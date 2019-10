Nach Surface-Event: Microsoft patentiert neue VR-Bodenmatte

Microsoft hat uns bei ihrem letzten Event am Mittwoch ganz schön überrascht. Mit ein paar der neuen Geräten hätte man überhaupt nicht gerechnet. Auch mit diesem neuen Patent, welches das Unternehmen kürzlich angemeldet hat, hätte ich nicht gerechnet. Microsoft lässt sich hier nämlich eine Bodenmatte patentieren, die verhindern könnte, dass man mit einer VR-Brille gegen Möbel rennt und sich ernsthaft verletzt.

“Das Computersystem empfängt Bilddaten von einem optischen Sensor, der eine physikalische Umgebung abbildet. Die Matte beinhaltet einen oder mehrere Referenzmarker, die vom Computersystem erkannt werden können”, heißt es in dem Patent.

Einige VR-Systeme warnen den Nutzer zwar, wenn er sich außerhalb seines sicheren Spielraums befindet. Jedoch besteht immer die Möglichkeit, dass er umliegende Objekte trifft, Gegenstände beschädigt oder sich verletzt. Einige VR-Nutzer verwenden bereits eine Bodenmatte, damit sie quasi an den Füßen spüren, wenn sie aus ihrer Spielzone austreten. Microsoft will diese nun smart machen, denn, wie schon beschrieben, beinhaltet ihre Matte Marker, die ein VR-Headset scannen kann, um eine sichere Zone einzurichten oder anzupassen.

Die Matte soll auch Drucksensoren verbaut haben und haptisches Feedback durch Vibrationen liefern. Dabei soll das Gerät nicht etwa in verschiedenen festen Größen entwickelt werden – die Idee von Microsoft ist es, dass die Matte als ineinandergreifende Bodenfliesen erhältlich sein könnte, so dass man sie nach Belieben erweitern und auslegen kann.

Das Patent muss nichts heißen. Ganz oft melden Unternehmen auch einfach etwas an, was dann nie in die Realität umgesetzt wird. Mich überrascht jedoch etwas ganz anderes. Microsoft hat sich bisher nur mit Mixed Reality auseinander gesetzt und mit ihrer HoloLens neue Maßstäbe gesetzt. Ein solches Patent zeigt jedoch, dass sich die Firma durchaus auch mit Virtual Reality beschäftigt und daran interessiert ist, auch auf diesem Gebiet einzusteigen. Denn, sollte ein solches Gadget auf den Markt kommen, ist es wohl kaum für die HoloLens oder Mixed Reality gedacht, da man durch die Brille, seine Umgebung noch wahrnimmt.

via: engadget