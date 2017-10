Nächste Retro-Konsole im Anflug: Plant Nintendo den „Game Boy Mini“?

Nintendo hatte da wohl den richtigen Riecher: Sowohl das Mini-NES als auch die Mini-Ausgabe des SNES sorgten für großes Aufsehen und erfreuen sich größter Nachfrage. Das Patentrezept: Verkleinerte Versionen der Uralt-Konsolen mit einem Haufen vorinstallierter Spiele. Die Frage ist: Kann man diese Idee beliebig auf weitere Konsolen ausweiten?

Gut möglich, dass Nintendo gerade auf dem Weg ist, das herauszufinden, denn wie jetzt bekannt wurde, ließen sich die Japaner bereits im September die Handelsmarke „Game Boy Mini“ registrieren.

Plant Nintendo nun also eine neue Version der alten Handheld-Konsole? Eine Gewissheit dafür gibt es beileibe nicht, denn das Registrieren einer Handelsmarke kann auch andere Gründe haben und die müssen nicht zwingend zu einer neuen Hardware-Veröffentlichung führen. Vielleicht wollte man auch lediglich sicher gehen, dass niemand anders diese Marke registrieren lassen kann.

Sollte Nintendo aber mit dieser Idee spielen, müssen wir uns zumindest fragen, was genau der Hintergedanke dabei ist. Bei den oben erwähnten Konsolen lag es auf der Hand: Die Geräte sind nicht nur geschrumpft und bringen viele Spiele direkt mit, sondern sind auch eine Möglichkeit für alle Nintendo-Fans, das alte Spiele-Feeling in die Neuzeit herüberzuretten, in der es zunehmend schwieriger wird, eine alte Original-Konsole noch an neuen Fernsehern zu betreiben.

Der Game Boy kommt nun bekanntlich aber mit einem eigenen Screen und ist nicht dafür gedacht, auf dem großen Fernseher gezockt zu werden. Wer noch so ein Schätzchen sein eigen nennt, kann also auch trotz neuer Technik im Wohnzimmer immer noch seine alten Games auf dem Game Boy spielen — aus diesem Grund müsste Nintendo also keine Retro-Version veröffentlichen, zumal die Nachfolger Game Boy Color und Game Boy Advance abwärtskompatibel sind.

Der einzige Vorteil könnte somit sein, dass Nintendo auch hier wieder gleich Dutzende Spiele vorinstalliert. Alternativ könnte man auch im Sinn haben, die Game-Boy-Spiele mit der Mini-Konsole ebenfalls auf den Fernseher zu bringen. Diese Idee finde ich persönlich nicht ganz so charmant wie bei den Neuauflagen von NES und SNES, aber wer weiß schon, was Nintendo da ausbrütet?

Nehmen wir also erst einmal die Tatsache zur Kenntnis, dass Nintendo tatsächlich nun über die Handelsmarke „Game Boy Mini“ verfügt und halten die Füße still, bis es weitere Informationen dazu gibt. Meiner Meinung nach könnten sie den Game Boy — auch angesichts der Tatsache, dass wir mit unseren Smartphones eh alle Hand Helds bei uns tragen — gerne skippen und direkt den Nintendo 64 Mini planen.

Quelle: The Next Web via Futurezone.at