NASA will Nuklear-Raketen zu Mond und Mars schicken

Die NASA trieb die Nuklear-Forschung erstmals in den 60er Jahren an, ließ sie jedoch fallen, da zu der Zeit die Apollo-Ära in vollem Gange war. Außerdem waren die Kosten für die Erprobung eines Reaktors enorm hoch. Die Idee gewinnt jedoch zunehmend wieder an Brisanz, seit Trump die Rückkehr zum Mond für das Jahr 2024 auserkoren hat und damit noch ein viel höheres Ziel - den Mars - verfolgt. Was aber, hat das eine mit dem anderen zu tun?