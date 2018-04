NBA 2K League: Dallas Mavericks angeln sich deutschen Spieler

Auch in den USA entwickelt sich eSport zu einem immer seriöseren Thema. Beleg dafür unter anderem: Die NBA 2K League, die in diesem Mai erstmals mit 17 Clubs an den Start geht und zusammen von der NBA und Take-Two Interactive gegründet wurde.

Bei der Auswahl der Spieler hat man es sich beileibe nicht leicht gemacht: Die Auswahl des finalen Spielerpools begann mit einer Qualifikationsphase, aus der im Januar 72.000 Spieler hervorgegangen sind. Nach einem Combine im Februar blieben davon die besten 250 Gamer übrig, mit denen danach Einzelinterviews geführt wurden. Übrig blieben letztendlich die 102 NBA 2K-Spieler und die wurden jetzt in einem für die USA typischen Draft auf die 17 Clubs verteilt.

Der „virtuelle Dirk Nowitzki“

Dabei gibt es lediglich zehn Spieler, die nicht aus den USA kommen. Unter diesen zehn Spielern sind lediglich drei Europäer, einer davon ist der 21-jährige Rheinländer Jannis Neumann, der unter dem Namen JLB antritt. Er spielt die Basketball-Simulation von Take-Two Interactive bereits seit er 13 Jahre alt ist und galt auch vor der Auswahl für die NBA-Drafts als einer der besten Spieler auf diesem Planeten.

Kein Wunder also, dass dieser junge Mann auch schon als der „virtuelle Nowitzki“ bezeichnet wird. Jannis, der auf der Center-Position spielt, hat für seinen Traum vom professionellen eSportler sogar seinen Job als Hotelfachmann hingeworfen. Allerdings mit Hintertürchen: Sein Chef hat ihm angeboten, jederzeit wieder zurückzukehren in seinen alten Beruf, sollte es mit der Profi-Karriere nicht hinhauen. Übrigens hat er auch schon vorher neben seinem normalen Job täglich 3-4 Stunden trainiert — nur für den Fall, dass ihr euch fragt, wie viel man als talentierter Gamer in den Sport zu investieren hat. Mehr Einblicke gibt es in diesem Spiegel-Interview.

Aber wie wir jetzt wissen, muss sich Jannis Neumann erst mal keine Sorgen machen: Beim Draft im Hulu Theatre im Madison Square Garden in New York pickten ihn keine Geringeren als die Dallas Mavericks heraus, insgesamt war er der 35., der gezogen wurde. Schon im Vorfeld hatten sich verschiedene Clubs bei ihm gemeldet und ihr Interesse bekundet.

1st pick in 3rd Round of #NBA2KLeagueDraft With the 1st pick in the third round, join us, 5miles, HyperX and Zipchair in welcoming German Jannis "JLB" Neumann to Mavs Gaming! #NBA2KLeagueDraft #MavsGG Gepostet von Mavs Gaming am Mittwoch, 4. April 2018

Das bedeutet, dass sich der Gamer ab sofort auf seinen Umzug vorbereiten kann: Aus der heimischen Idylle geht in die USA, wo Jannis ab sofort leben und arbeiten wird. Ein großer Schritt zweifellos, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein unglaublich spannender ist und nicht viel weniger als ein wahr gewordener Traum für ihn.

Zusammen in seinem 6-köpfigen Team spielt u.a. auch , der in die NBA 2K League-Geschichte eingehen wird als der allererste Spieler, der überhaupt bei den Drafts ausgewählt wurde.

Die NBA 2K League startet im Mai

Mavs Gaming, also die eSport-Abteilung der Dallas Mavericks gehört direkt zu diesem großen NBA-Club — Jannis Neumann steht also ab sofort tatsächlich auf der selben Gehaltsliste wie die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki. Leben wird er in einem eigens eingerichteten Clubhaus mit seinen fünf Mitspielern.

Jedes der 17 Teams besteht aus sechs Spielern: Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center und ein Ersatzspieler. Gespielt wird in einer Mischung aus regulären Spielen, Turnieren und Playoffs mit Beginn im Mai dieses Jahres. Heim- und Auswärtsspiele wird es im Grunde auch nur virtuell geben, denn alle Ligaspiele werden in einem Studio in New York ausgetragen.

Derzeit finden laut der NBA 2K League-Seite noch Verhandlungen mit verschiedenen Medien statt. Es wird also Übertragungen der Spiele geben, auch wenn bis dato noch nicht fest steht, wo wir dem Geschehen folgen können.

Als Sponsoren fungieren übrigens Intel und Alienware: Die Spiele der NBA 2K League werden mit PCs von Alienware mit Intel Core i7-Prozessoren und Alienware-Monitoren ausgetragen.

Alienware ist zudem Presenting Partner des NBA 2K League Draft Clash und der Halbzeit-Shows während der Saison. Der offizielle Technikpartner der Liga und Presenting Partner des NBA 2K League Studio ist Intel.

Lasst mich wissen, ob ihr auch Interesse habt, der Liga zu folgen, oder ob ihr gar der Meinung seid, eines Tages selbst dort antreten zu können. Und ja: Lasst uns ruhig auch wissen, wie interessiert ihr am Thema eSport seid und ob wir uns um diesen Themenbereich auch öfter mal kümmern sollten.