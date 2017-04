Netflix arbeitet an Streaming-App für die HoloLens

Serienjunkies können ihre Lieblingssendungen in Zukunft nicht nur auf dem PC, Fernseher oder Handy ansehen, sondern auch in Mixed Reality. Der Streamingdienst Netflix hat neuerdings Pläne verkündet, in denen das Unternehmen eine App für Microsofts HoloLens entwickeln möchte. Neben diesem Gerät sollen wohl auch weitere Virtual Reality Brillen unterstützt werden.

Laut Variety hat Netflix kürzlich eine Stellenanzeige veröffentlicht, in der nach einem Senior Software Engineer für Windows gesucht wird, der die Entwicklung an der Netflix-App weiterführen soll. In der Beschreibung wird das Vorhaben, eine Anwendung für die HoloLens und andere VR Geräte zu erschaffen, näher erläutert:

Netflix ist the leading video streaming service globally, and the Netflix Windows application is one of the most widely used apps in the Windows Store. Our mission is to provide a great experience to all Windows app users in a variety of devices, from desktop/laptop, to tablets and phones, as well as Hololens and VR devices. We are constantly focused on enhancing our consumer experience around the world by building out new product features and improving performance.