Netflix forever: So bekommt ihr das Netflix-Abo für die Ewigkeit!

In den letzten Tagen gab es von Netflix mysteriöse Postings in den sozialen Medien: Dort teaserten die Streaming-Könige einen unendlichen Netflix-Account an. Wollten sie wirklich eine Möglichkeit anbieten, wie man mit einem einmaligen Preis ewiges Mitglied wird? Schon bei diesen Teasern erschien mir die Möglichkeit wahrscheinlicher, dass man irgendeine Aktion auf die Beine stellt, die dann eine ausgewählte Person zum ewigen Mitglied kürt — und so ähnlich kommt es nun auch. Auf Netflix-Forever.de heißt es:

Werde das ewige Netflix-Mitglied. Bist du bereit für das unendliche Netflix-Quiz?

Die Auflösung ist also in der Tat ein Quiz und die Regeln sind denkbar einfach: „Unendlich viele Fragen. Eine Chance. Wer die meisten Fragen schafft, gewinnt.“ So geht das Mitmachen:

Dich erwarten unendlich viele Fragen. Vier Antwortmöglichkeiten pro Frage. Und 10 Sekunden Zeit, die richtige auszuwählen. Liegst du richtig, folgt die nächste Frage. Liegst du falsch, scheidest du hier aus. Nach 84 Stunden gewinnen die drei Teilnehmer mit den meisten richtigen Antworten je ein Netflix-Abo für die Ewigkeit. Du hast nur eine Chance. Jeder Teilnehmer kann mit seinem Facebook-Login nur ein einziges Mal am Quiz teilnehmen.

Das Mitmachen an sich ist also denkbar simpel, sofern ihr über einen Facebook-Account verfügt und euch einloggt. Das Gewinnen eines solchen Netflix-Forever-Accounts hingegen dürfte sich eher schwierig gestalten. Geht davon aus, dass in diesen drei Tagen Tausende Netflix-Nutzer mitmachen werden und daraus nur die drei Besten diese Möglichkeit auf ein ewiges Netflix erhalten.

Das Teil läuft nicht mal seit einer Stunde und schon jetzt liegt der High Score bei 59 Punkten unter etwas mehr als dreitausend Teilnehmern. Wenn ihr glaubt, dass ihr eine reelle Chance habt, schaut flott bei Netflix-Forever vorbei – und lasst es uns wissen, wenn ihr zu den glücklichen Gewinnern zählen solltet. Ich geh dann jetzt auch mal schnell quizzen ;)