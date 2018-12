Neuartige Solarzellen könnten regenerative Energien attraktiver machen

Es spielt keine Rolle, in welchem Land wir uns befinden. Früher oder später muss die Menschheit von den fossilen Energieträgern loskommen und auf alternative Konzepte setzen. Damit die Energiegewinnung über Solaranlagen kontinuierlich besser wird, arbeiten weltweit Unternehmen daran eine neue Technologie in diesem Sektor serienreif zu machen. Diese könnte dann die Akzeptanz von Solaranlagen als Energielieferant weiter verbessern.

Dabei handelt es sich um eine neue Fotovoltaik-Technologie, welche sogenannte Perowskit-Zellen nutzt. Diese Zellen nutzen hybride, organisch-anorganische Blei- oder Zinnhalogenid-basierte Materialien als aktive Lichtsammelschicht. Die ersten Perowskit-Zellen waren 2009 noch sehr uneffizient und instabil. In den letzten 9 Jahren wurde aber durch die Forscher die Technik fortlaufend verbessert und somit nun endlich mal wieder ein erster Durchbruch seit Jahren erziehlt. Die Effizienz der Zellen ist inzwischen deutlich höher und die Kosten sind geringer, als bei heute gängigen Anlagen.

Besonders aktiv in der Entwicklung dieser Solaranlagen waren in diesem Jahr zwei Firmen. Da hätten wir einmal Oxford PV (ein Start-up das mit der Oxford-Universität zusammenarbeitet), welche 3 Millionen Dollar von der Regierung eingesammelt hat und das amerikanische Unternehmen Swift Solar, das kürzlich erst eine Finanzspritze über 7 Millionen Dollar erhalten hat. Das Ziel ist klar: Möglichst als Erstes die neue Technik auf den Markt zu bringen.