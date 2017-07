Hände hoch, ihr Bing User da draußen! Ihr dürft euch freuen, denn die Android-Version der App bekommt einen neuen Anstrich. Microsoft hat ein großes Update angekündigt, bei dem die Anwendung nicht nur einen neuen Look verpasst bekommt, sondern auch mit neuen Funktionen aufwarten wird.

In erster Linie wird das Interface viel ästhetischer gestaltet sein, als es in der Vergangenheit der Fall war. Die Suche wird so um einiges vereinfacht werden. Und apropos Suche: Die neue Bing App wird nach dem Update auch mit Augmented Reality arbeiten. Ein Feature, welches viele Nutzer begeistern dürfte. Die Anwendung soll dann nämlich eine „Near Me-Kamera“-Suche anbieten, mit der der Nutzer durch seine Smartphone-Cam Informationen über seine Umgebung herausfinden kann.

Man kann auch nach Bildern, Sounds, Fotos, Barcodes und sogar animierten GIFs suchen. Außerdem wird es nach dem Update auch verbesserte standortabhängige Features geben, die sich vor allem gut einsetzen lassen, wenn man nach lokalen Läden oder Dienstleistungen suchen möchte. Angebote, Rabatte und Gutscheine von Geschäften in der Nähe soll der Nutzer auch angezeigt bekommen.