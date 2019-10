Neue Funktion: WhatsApp testet die sich selbst zerstörende Nachricht

Wir brauchen nicht darüber diskutieren, welcher Messenger in unseren Gefilden die Nase vorn hat. Das ist nach wie vor unumstritten die Facebook-Tochter WhatsApp. Wer besonders viel Wert auf Sicherheit oder auf möglichst umfangreiche Features legt, wird wissen, dass man da bei anderen Messengern durchaus besser aufgehoben ist.

Das ändert aber nichts daran, dass es eben WhatsApp ist, wo sich die meisten Nutzer herumtreiben und nicht etwa Telegram, Signal oder sonstiges. Mittlerweile habe ich sogar das Gefühl, dass bei WhatsApp neue Features fast schon regelmäßig erst eintrudeln, nachdem wir sie bei der Konkurrenz längst gesehen haben.

Ein Beispiel dafür sind Nachrichten, die sich nach einer bestimmten Zeit selbstständig löschen. Bei WhatsApp war in der Hinsicht bislang noch nichts zu sehen, aber das könnte sich demnächst ändern. Nutzer der Beta von WhatsApp (Version 2.19.275) berichten nämlich jetzt von den “disappearing messages”, also von den “verschwindenden Nachrichten”.

Bislang können nur eine Handvoll Beta-Tester dieses Feature ausprobieren und es befindet sich auch noch in einem frühen Stadium. So lässt sich eventuell auch erklären, dass man beim Ablaufdatum der Nachrichten lediglich zwei Alternativen hat, zwischen denen man sich entscheiden kann: Die Message kann demnach entweder nach fünf Sekunden oder nach einer Stunde verschwinden. Geht mal davon aus, dass man uns hier mehr Möglichkeiten bieten wird, sollten es die “disappearing messages” in die finale Version schaffen.

Dass das passiert, ist nicht selbstverständlich, aber durchaus wahrscheinlich. Einen Termin dafür gibt es natürlich nicht, also müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben, bevor wir auch bei WhatsApp unsere sensibleren Inhalte auf die Reise schicken.

Quelle: WAbetainfo.com via WinFuture.de