Neue Gefängnisarbeit: Häftlinge in Finnland helfen beim KI-Training

Viele Häftlinge arbeiten im Gefängnis. Damit bekommt ihr Tag Struktur und die Arbeit hilft bei der Resozialisierung. Unter "Gefängnisarbeit" stellt man sich in der Regel erstmal körperliche Arbeit vor. Die Insassen schuften also beispielsweise in Druckereien, Wäscherein oder einer Tischlerei. Häftlinge in zwei Gefängnissen in Finnland hingegen leisten jetzt eine neue Art von Arbeit: Sie klassifizieren Daten zur Schulung von künstlicher Intelligenz.