Neue Lehrmethode: Schüler mit Gesichtserkennung überwachen

Die High School Number 11 in Hangzhou China wirft momentan ein bisschen das konservative Klassenzimmer über den Haufen. Man installierte in unterschiedlichen Räumen Kameras von Hikvision, die mit Hilfe von Gesichtserkennung die Schüler überwachen. Die Technik bietet verschiedene intelligente Features, mit denen der Unterricht besser gestaltet werden soll und das sowohl für die Lehrer als auch die Schüler. Es gehört zum neuen umgebauten Campus-System, an dem die Schule bereits seit letztem Jahr arbeitet.

Die Technik wird an verschiedenen Orten eingesetzt, unter anderem in der Campus-Kantine, den Klassenzimmern, den Verkaufsautomaten und der Bibliothek. Am Tag der offenen Tür demonstrierte der Vizepräsident der Schule, den Bildungsfachleute und verschiedenen Technologieunternehmen wie das System genau funktioniert.

Die drei Kameras, die beispielsweise an der Vorderseite eines Klassenzimmers installiert wurden, scannen den Raum alle 30 Sekunden, um die Gesichtsausdrücke und das Verhalten der Schüler zu erfassen. Die Systemkamera erkennt jeden Schüler und registriert die Anwesenheit in Sekundenschnelle, sodass der Lehrer die Informationen ruckzuck auf der dazugehörigen Anwendung am Lehrerpult hat.

Das System kann sieben verschiedene Gesichtsausdrücke identifizieren und so feststellen, ob sich die Schüler auf den Unterricht konzentrieren. Ist dies nicht der Fall, bekommt der Lehrer dies vom Computer angezeigt. Das System soll Lehrern dabei helfen, ihren Unterricht zu verbessern und auf die Schüler abzustimmen, soll jedoch nicht als Grundlage für die Beurteilung der Schüler dienen.

Die Schule betont, dass man die Schüler nicht überwachen will. Die gesammelten Daten werden auch in keiner Cloud gespeichert, wohl aber im System selber. Doch damit nicht genug. Ein Spracherkennungssystem wurde ebenfalls eingeführt, um die Rede eines Lehrers in Text zu übersetzen und zwar für diejenigen, die im Unterricht keine Notizen machen können. Das stelle ich mir sogar recht hilfreich vor!

Die Technik soll im Laufe des Sommers in der ganzen Schule installiert werden. Ich persönlich begegne diesem System mit Skepsis. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man auf die Schüler und ihre Lernbedürfnisse eingehen möchte und so den Unterricht sowie die Leistung des Lehrers auswerten kann. Andererseits käme ich mir als Schüler sehr überwacht vor und in solch einer Umgebung würde ich nicht lernen wollen. China mag da aber etwas anders ticken.

via: Shine