Neue Moto Mods: Vollwertige QWERTY-Tastatur fürs Smartphone

Neue Moto Mods braucht das Land! Zumindest ist man bei Lenovo der Meinung, dass die Zeit reif ist für neue Ergänzungen fürs Moto Z Smartphone. Bislang kann man schon allerlei Moto Mods erwerben, die mal Power Pack, Gamepad oder JBL-Speaker sind. Bei der CES verkündete man uns nun, dass sich da bald zwei neue Moto Mods dazugesellen werden: Das Lenovo Vital Moto Mod und das Livermorium Slider Keyboard, beide produziert von Drittherstellern.

Die Namen verraten im Grunde auch schon, womit wir es hier zu tun bekommen: Da ist zum einen erst mal das Lenovo Vital Moto Mod. Dank fortschrittlicher Sensortechnologie kann man hier verschiedene Vitalfunktionen im Auge behalten. Gleich fünf lebenswichtige Gesundheitszeichen können gemessen werden: Herzfrequenz, Atemfrequenz, Pulsoximeter, Körperkerntemperatur und auch der genaue systolischer sowie der diastolische Blutdruck. Letzterer kommt zum ersten mal überhaupt zum Einsatz, gemessen wird dabei am Finger.

Anhand eines Bildes und einer Pressemeldung kann ich nicht annähernd abschätzen, wie seriös sich das alles gestaltet und wie zuverlässig die Sensoren arbeiten. Davon wird dann abhängen, ob wir es hier nur mit einer Spielerei zu tun haben, oder durchaus einem Moto Mod, den man im Gesundheitswesen einsetzen kann.

Das Livermorium Slider Keyboard Moto Mod auf der anderen Seite ist einer der Gewinner der „Transform the Smartphone“-Challenge des letzten Jahres bei Indiegogo. Ihr bekommt hier eine vollständige QWERTY-Slider-Tastatur für euer Smartphone und ihr könnt darüber hinaus Moto-Z-Bildschirm um bis zu 60 Grad neigen. Freunde des entspannten Tippens dürften sich für diesen Moto Mod sicher erwärmen und ich tippe mal, dass sich dieser von den beiden neuen Modellen auch besser verkaufen lässt.

Für Entwickler, die von der Moto Mods-Plattform inspiriert sind, haben Motorola und Indiegogo geht die „Transform the Smartphone“-Challenge 2018 in eine neue Runde, so dass sich Developern erneut die Möglichkeit bietet, ihre Ideen vom Konzept bis zur Marktreife zu bringen.

Leider kennen wir weder die Preise für die beiden neuen Mods, noch lässt man uns wissen, ab wann sie zu kaufen sein werden. Sobald es da neue Infos gibt, lassen wir es euch wissen.