Neue Regeln für Elon Musk: Was er twittern darf und was nicht

Tesla CEO Elon Musk und die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC – eine lange Geschichte, die nun endlich vorbei sein könnte. Am Freitagnachmittag konnten sich Musk und die Regulierungsbehörde endlich auf einen Deal einigen, nachdem der CEO im Februar einen Tweet über die Produktionszahlen von seinen Autos abgesetzt hatte, ohne sich zuvor die Genehmigung von Teslas Chefjustiziar zu holen. Und die Diskussion geht noch sehr viel länger.

In der Vergangenheit hatte Musk mit Tweets zu Tesla bereits für viel Verwirrung gesorgt. Investoren waren deshalb abgesprungen und er war 2018 von der SEC wegen Kapitalbetrugs verklagt worden. Nach dem Tweet über die Produktionszahlen musste er sich wegen Missachtung vor dem Gericht verantworten. Die Vereinbarungen, die Musk nun mit der Börsenaufsicht ausgemacht hat, müssen vom Gericht noch abgenickt werden. Darin steht vor allen Dingen, was der CEO von Tesla twittern darf und was nicht.

Musk soll demnach künftig Tweets nach eigenem Ermessen veröffentlichen dürfen, es sei denn, es handelt sich um kommende bedeutende Tesla-Veranstaltungen oder wichtige Finanzdaten des Unternehmens. In diesen Fällen muss Musk seine Äußerung von einem Rechtsanwalt genehmigen lassen. Darunter zählen:

die Finanzlage, Aussagen oder Ergebnisse des Unternehmens, einschließlich Einkommen oder Prognosen

potenzielle oder geplante Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen, Übernahmeangebote

Produktionszahlen oder Verkaufs- oder Lieferzahlen

Offizielle Unternehmensleitlinien

neue oder geplante Geschäftsfelder, die nichts mit den bestehenden zu tun haben

Prognosen- oder Schätzungszahlen in Bezug auf die Entwicklung des Unternehmens

Ereignisse in Bezug auf die Wertpapiere der Gesellschaft

nicht öffentliche rechtliche oder regulatorische Entscheidungen

Änderungen in der Führungsebene des Unternehmens

Diese ganze Diskussion begann im Sommer 2018, als Musk darüber twitterte, Tesla als privates Unternehmen anzumelden. Die SEC meinte dazu, dass der Tweet gegen die Bundeswertpapiergesetze verstößt und es wurde nach einem Vergleich gesucht. Ein Teil dieses Vergleichs (der auch Geldbußen in Höhe von 40 Millionen Dollar beinhaltete) war, dass seine Tweets überwacht werden müssen und Musk sich Genehmigungen einholen muss. Aber auch dagegen hat er verstoßen und deshalb gibt es nun diese Regeln.

