Von Samsung sehen wir nicht nur immer wieder bärenstarke Smartphones wie das hier in Barcelona beim Mobile World Congress gelaunchte Samsung Galaxy S9, sondern auch viele Innovationen — Technologien, die Samsung auf den Markt bringt, bevor es die anderen tun. Manchmal sind es wirklich Ideen, die in der Folge von vielen anderen Herstellern übernommen werden, oft ist es aber auch nur Marketing, um möglichst oft „das weltweit erste XY“ in einem Pressetext oder bei einer Präsentation unterzubringen.

Von dieser ewigen Hetzjagd hat Samsung aber nun scheinbar genug: Am Rande des MWC erklärte DJ Koh, der als CEO für Samsungs Mobil-Sparte zuständig ist, dass man nicht mehr um jeden Preis der Erste sein muss. Gleichzeitig gab es auch das Geständnis, dass Samsung in der jüngsten Vergangenheit regelrecht besessen davon war, vor allen anderen eine neue Idee, eine neue Technologie usw. ankündigen zu können.