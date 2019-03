Beginnen wir bei den positiven Meldungen: Der jahrelange Rechtsstreit des Netzaktivisten Tobias McFadden für freies WLAN in Deutschland ging jetzt zu Ende. Hier gab es in den vergangenen Monaten bereits einige Entscheidungen, gegen die die Industrie am Ende immer wieder Berufung einlegte. Jetzt wies der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Revision, die von Sony gefordert wurde, zurück. Damit ist das Gerichtsurteil von März 2018 vom Oberlandesgericht München rechtskräftig.

Bei der Störerhaftung geht es weitgehend darum, wer im Falle eines Urheberrechtsverstoßes haftet. Bis zum Gerichtsurteil in München haftete immer der Betreiber des Netzwerks bzw. blieb die Strafe an ihm hängen, wenn der wahre Verursacher nicht ausfindig gemacht werden konnte. Im Falle eines heimischen WLANs gibt es hier wenig Probleme, die Rechtsprechung war für öffentliche WLANs jedoch problematisch bzw. feindlich. Betreiber gingen damit erhebliche Risiken ein, die sie so oft nicht bereit waren zu tragen.

Tobias McFadden zog 2010 vor Gericht, zuvor war er von Sony abgemahnt worden. Jemand hatte über das offene WLAN seines Büros urheberrechtlich geschützte Inhalte geladen. Bei dem Vorgehen wurde er von der Piratenpartei unterstützt.

Das Thema Störerhaftung ging am Ende bis vor den Europäischen Gerichtshof, gilt mittlerweile aber als erfolgreich gekippt. Der BGH hat die neue Rechtslage auch schon in einem Grundsatz-Urteil bestätigt. Das OLG München entschied jetzt, dass McFadden die alten Kosten zwar begleichen muss, sein WLAN aufgrund der neuen Rechtsprechung aber nicht weiter schützen muss. Mit dieser Entscheidung dürften auch einige andere, ältere, Streits beigelegt werden.

Stream On darf weiter angeboten werden

Weniger erfolgreich war die Bundesnetzagentur bei ihrem Versuch, gegen das Telekom-Angebot Stream On vorzugehen. Hier wurden im Vorfeld Auflagen erteilt, die die Telekom bisher nicht einhält. Konkret soll die Videoqualität hier nicht mehr gedrosselt werden, ebenso soll das Angebot auch im EU-Ausland gültig sein.

Das Gericht in Köln hat den Entscheid von 20. November 2018 bestätigt, die Bundesnetzagentur darf ihren Bescheid demnach nicht vollziehen. Zuerst muss das OVG über die Beschwerde der Telekom entscheiden. Wann hier eine Entscheidung getroffen wird, ist nicht absehbar.

Eigentlich hatte die Bundesnetzagentur eine Frist für die Umsetzung ihrer Forderungen bis Ende März aufgestellt, diese wird vorerst aber ohne weitere Konsequenzen verstreichen. Die Telekom sträubt sich gegen die Umsetzung, sie sieht erhebliche wirtschaftliche Nachteile damit auf sich zukommen.

Aktuell nutzen über 1,5 Millionen Kunden die Option, es gibt über 350 verschiedene Medienpartner. Dementsprechend schürt auch die Telekom die Diskussion mit klaren Ansagen: Sie droht damit, das Angebot einzustellen, sofern die Auflagen erfüllt werden müssen.

Generell steht Stream On häufig in der Kritik, gegen die Kriterien der Netzneutralität zu verstoßen. Diese besagt, dass Traffic grundsätzlich gleich behandelt werden muss. Die Telekom argumentiert zwar damit, dass jeder von sich aus Partner werden könne, dabei werden der notwendige Verwaltungsakt – und die drohenden Strafen – aber völlig unter den Tisch gekehrt.

Lösungen für das Problem sehen wir in vielen Nachbarländern: Leistbare, unlimitierte Verträge, bei denen der Preis bzw. die Leistung ausschließlich über die Drosselung der Geschwindigkeit für alle Angebote definiert wird.

Mit Stream On haben wir uns auch schon in unserem Podcast beschäftigt.

Via T3N und Golem