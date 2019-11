Neuer “Age of Empires 4”-Trailer gibt ersten Einblick

Das neue Age of Empires 4 wurde erstmals beim großen X019-Event von Microsoft und Relic Entertainment gezeigt. Man präsentierte erste Gameplay-Szenen im brandneuen Trailer, der nun auch auf YouTube veröffentlicht wurde. Man sieht nicht nur einige Szenen direkt vom Schlachtfeld, sondern erfährt gleichzeitig einige Details zum Setting und den verfügbaren Fraktionen.

Den Trailer findet ihr oberhalb dieser News angepinnt und er ist nicht nur wegen der eindrucksvollen Spielszenen sehenswert. Wieder spielt das Game in einer nicht näher bekannten Epoche des Mittelalters – damit bleibt sich Age of Empires treu. Gott sei Dank muss man sagen, denn in der Vergangenheit hatten Fans befürchtet, Microsoft und Relic Entertainment würden das Spiel in die Zeit des zweiten Weltkriegs befördern. Das würde nun so gar nicht passen.

Das Video zeigt einige Belagerungskämpfe mit riesigen Burgen, Belagerungswaffen, Bogenschützen und leichter Kavallerie. Mittlerweile sind auch schon zwei Fraktionen von den Entwicklern bestätigt: Die Briten und die Mongolen. Letztere setzen vor allem auf berittene Kämpfer. Im fertigen Spiel sollen dann jedoch weniger Fraktionen spielbar sein, als noch bei Age of Empires 2. Waren es in diesem Spiel noch 13, rechnet man nun mit sechs bis acht.

Im Trailer sieht man eine wunderschön angelegte Burglandschaft und nicht alles ist in dieser ist auf Krawall gebürstet. Unter anderem ist auch das alltägliche Leben hinter den Mauern der Burgen zu sehen: idyllische Bauernhöfe, Windmühlen und munter über den Markt schlendernden Bauern. Insgesamt also ein wirklich schönes Mittelalter-Setting.

Bisher gibt es noch keinen konkreten Release-Termin für Age of Empires 4 und auch einen Preis haben Microsoft und Relic Entertainment beim X019-Event nicht bekannt gegeben. Das Strategiespiel befindet sich aktuellen Aussagen zufolge noch immer im Alpha-Stadium, so dass mit einer Veröffentlichung in der näheren Zukunft nicht zu rechnen ist. Ob das Spiel mit dem Erfolg von Age of Empires 2 mithalten oder es sogar übertrumpfen kann? Strategiespiel-Fans dürften wohl gespannt sein.

via: pcgames