Neuer Deal: Nokia und Zeiss machen (wieder) gemeinsame Sache

Wer sich schon etwas länger mit Mobiltelefonen beschäftigt und dabei auch Nokia auf dem Schirm hatte, wird sich daran erinnern können, dass die gelungenen Kameras oft ein Verkaufsargument zugunsten der Handsets aus Finnland waren. Nicht selten waren diese guten Kameras in den Nokia-Geräten auf eine Zusammenarbeit mit Zeiss zurückzuführen:

Seit diesen Zeiten ist eine Menge passiert, wie ihr ja vermutlich alle mitbekommen habt. HMD Global heißt das Unternehmen, welches nun hinter der Marke „Nokia“ steckt und mit dem Nokia 3, dem Nokia 5, dem Nokia 6 und dem Revival des Nokia 3310 hat man sich ja auch bereits einigermaßen spektakulär zurückgemeldet.

Für die Zukunft hat Nokia bzw. HMD Global aber noch deutlich mehr vor, erst gestern informierte euch Jake zum Beispiel über eine strategische Partnerschaft zwischen Nokia und Xiaomi. Dass damit noch nicht Schluss ist, was Kooperationen des Unternehmens angeht, sehen wir bereits jetzt: In einer Pressemitteilung lässt man uns wissen, dass HMD Global auch mit Zeiss eine langjährige Partnerschaft eingeht und so ist dort zu lesen:

HMD Global, die Heimat von Nokia-Smartphones, und ZEISS gaben heute gemeinsam die Unterzeichnung einer exklusiven Partnerschaft bekannt, die zum Ziel hat, in der Smartphone-Branche neue Bildgebungsstandards zu setzen. Diese langfristige Vereinbarung baut auf der gemeinsamen Geschichte und dem Fachwissen von ZEISS und Nokia-Smartphones auf.

Die beiden großen Namen finden also wieder zusammen und dabei soll es nicht ausschließlich darum gehen, dass Zeiss die Optik für kommende Nokia-Smartphones liefert. Es ist nämlich die Rede davon, die „Qualität des gesamten Bildgebungserlebnisses auf Smartphones“ voranzutreiben. Dabei geht es dann natürlich um die Optik und das Zusammenspiel der einzelnen Hardware-Komponenten, aber ausdrücklich auch um das komplette Ökosystem, also auch die dazugehörigen Software-Features und Foto-Services.

Die Hoffnung beider Unternehmen ist es, dass Nokia-Smartphones künftig (wieder) Standards bezüglich der Kamera-Technologie setzen werden und das Erlebnis für die Nutzer signifikant verbessert werden kann.

Wie gut das klappt, verrät uns natürlich keine Pressemitteilung und so müssen wir uns erst noch gedulden, bis Zeiss und HMD Global diese ambitionierten Worte auch mit Leben füllt. Wir wissen aber, dass die Zusammenarbeit früher schon bestens funktioniert hat und müssen uns daher vermutlich wenig Sorgen machen, dass es dieses Mal anders sein könnte.

Vor allem freut mich persönlich, dass HMD Global da nicht lediglich Kapital aus dem großen Namen Nokia schlagen will. Die neuen Devices haben mit dem alten Spirit der Finnen deutlich mehr gemeinsam als nur diesen Namen und ich denke, dass HMD Global auf einem guten Weg ist bei seinem Versuch, Nokia wieder in der erweiterten Smartphone-Spitze zu etablieren.