Na, wolltet ihr schon mal einen Porsche fahren? Mit Sicherheit! Doch sind die Autos bekanntlich richtig teuer und wenn man dafür nicht gerade sein Erstgeborenes eintauschen will, wird man wohl nie in den Genuss kommen einen Porsche zu besitzen – zumindest als Normalsterblicher. Doch es scheint, dass nicht nur Streaminganbieter und Game-Hersteller auf den Abonnement-Zug aufspringen. Das On-Demand-Mietprogramm von Porsche ermöglicht es jetzt jedem in Atlanta, die Fahrzeuge für monatliche 2.000 US-Dollar zu fahren.

Hat man das Abo abgeschlossen, darf man zwischen acht Modellen wählen, darunter der 718 Boxster, der Cayenne und der Cayman S. Wem das noch nicht reicht, der kann sich für das sogenannte „Accelerate-Programm“ anmelden, welches monatlich schlappe 3.000 US-Dollar kostet, aber Zugang zu insgesamt 22 Porsche-Modellen und -Varianten bietet, darunter der 911 Carrera S, der Macan GTS und der Cayenne S E-Hybrid SUV.

Der Preis für eine solche Mitgliedschaft, mag im ersten Moment ziemlich hoch erscheinen, doch wer schon immer mal ein Premiumauto, und sei es nur für einen kurzen Zeitraum, fahren wollte, für den bietet sich dieser Service an. Außerdem muss sich die Zielgruppe solcher hochpreisigen Autohersteller meist keine Gedanken um Geld machen. Die Summe deckt jedoch Steuer-, Registrierungs-, Versicherungs-, und Wartungsgebühren.

Um sich für das Abo-Programm anzumelden, ist eine einmalige Aktivierungsgebühr in Höhe von 500 US-Dollar nötig. Außerdem wird der eigene Hintergrund sowie die Kreditwürdigkeit geprüft. Bewohner von Atlanta, die sich registrieren, können das Fahrzeug ihrer Wahl ab November diesen Jahres zu sich liefern lassen. Wenn der Service gut anläuft, wird Porsche es weiter ausbauen und auf andere Länder ausweiten.

Die Idee eines Abo-Modells als Alternative zum Kauf oder Leasing von Fahrzeugen, ist nicht neu. So hat Porsche bestimmt kurz zu Cadillac rübergelunst, die ihren Abonnement-Service bereits im Frühjahr 2017 angemeldet haben. Es handelt sich dabei um einen App-basierten Mietservice, der nur Fahrzeuge von Cadillac anbietet und mit 1.500 US-Dollar pro Monat deutlich billiger daher kommt, als Porsche.

Auch hier hat man die Möglichkeit, aus verschiedenen Modellen zu wählen und man muss sich keine Sorgen über weitere anfallende Gebühren machen, da sie im Preis mitinbegriffen sind. Der Service von Cadillac wird erstmal nur in New York etabliert.

